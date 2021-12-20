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Zaman yolculuğunun işlendiği bir film daha Netflix'te

Zaman yolculuğu konseptini işleyen bir film daha Netflix’te yayınlanmaya başladı. 2019 yılında sinemalarda gösterime giren Gitmesine İzin Verme filmi artık Netflix platformunda da yayınlanacak. Detaylar haberimizde…

20 Aralık 2021 Pazartesi 17:08
Zaman yolculuğunun işlendiği bir film daha Netflix'te
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Zaman yolculuğu konusunu beyaz perdeye taşıyan çoğu yapım başarılı gişe sonuçları almış ve izleyenleri oldukça memnun etmiştir. Bu filmlerden birisi olan Gitmesine İzin Verme filmi 2019 yılında sinemalarda gösterime girmiştir. Aynı film şu sıralarda Netflix platformu üzerinden de yayınlanmaya başlamıştır. Peki Gitmesine İzin Verme Filminin Konusu Nedir?

Gitmesine İzin Verme Filminin Konusu Nedir?

Yönetmenlik koltuğunda Jacob Estes’in oturduğu Gitmesine İzin Verme filmi gizem, korku ve bilim kurgu ögelerini bir araya getiren bir yapımdır. Eşi Ashley’i peşinde olan tefeciler sebebiyle kaybeden Jack’in hayatı bir anda alt üst olmuştur. Ölüm anını aklından çıkaramayan Jack, zaman yolculuğu yaparak eşini ölümden kurtarmaya çalışacaktır.

Gitmesine İzin Verme filminin başrollerinde David Oyelowo (Jack Redcliff) ve Storm Reid (Ashley Radcliff) yer almaktadır. Film IMDb’den 6,4 puan almıştır.


https://youtu.be/TUrSZLuGfEA

Son Güncelleme: 20.12.2021 17:08
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NetflixGitmesine Izin VermeZaman YolculuğuFilm
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