Zaman Makinesi 1973 filmi konusu ne? Zaman Makinesi 1973 filmi oyuncuları ve konusu

Zaman Makinesi 1973 filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Komedi türündeki Zaman Makinesi 1973 filminin yönetmen koltuğunda Aram Gülyüz yer alıyor. Filmin senaryosunu ise Kemal Kenan Ergen kaleme aldı.

Zaman Makinesi 1973 filmi bu akşam saat 22:30’da Show TV ekranlarından yayınlanacak.

Zaman Makinesi 1973 filmi konusu nedir?

Zengin bir adam olan Tolga, umursamaz ve gamsız bir yaşam sürmektedir. Babası Ali Rıza’nın vefat etmesinin ardından Tolga’ya miras olarak sadece Anadol STC-16 araba kalır. Bu duruma çok sinirlenen Tolga arabayı öfkeyle kullanır ve araba bir anda göğe yükselir. Daha sonra bir plaja inen Tolga aracı tamirciye götürür. Tolga’yı gören kişiler onun kıyafetlerine ve tavrına şaşkınlıkla bakar.

Tamirci ile fiyatta anlaşamayan Tolga, tamirhanede çalışmaya başlar. Olan biteni anlamaya çalışan Tolga, daha sonra 1973 yılının yaz aylarına geldiğini anlar. Tolga 40 sene öncesine gelmiş ve o konforlu lükse hayatın dışında zorlu bir hayata başlamıştır.

Zaman Makinesi 1973 filmi oyuncuları kim?

Gürgen Öz (Tolga)

Seda Bakan (Yasemin, Deniz)

Mustafa Uzunyılmaz

Gülhan Tekin

İrfan Kangı

Perihan Savaş

Sinan Bengier

Zihni Göktay

Ferdi Sancar

Esvet Şahin

Fatih Koyunoğlu