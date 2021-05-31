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Zain İmam kimdir? Kaç yaşındadır? Zain İmam hayatı

Ünlü Hint aktör Zain İmam ülkemizde de dikkatleri üzerine çekmeye başarmış ve sevilen isim haline gelmiştir. Zain İmam Müslüman mı? Sevgilisi kimdir? Hayatına dair merak edilen soruları sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:28
Zain İmam kimdir? Kaç yaşındadır? Zain İmam hayatı
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Zain İmam kimdir?

18 Mayıs 1987 yılında Hindistan’da doğmuştur. Aslen Hindistan Mumbailidir. 1,77 cm boyu, 70 kilosu olan oyuncu Boğa burcudur. Amity Intenational Business okulundan mezun olmuştur. Daha sonra eğitimi üzerine işte çalışsa da aklının bir köşesinde hep oyunculuk vardı.

Yakışıklılığının avantajı ile uzun süre mankenlik yapmıştır. Sevilen ve dikkat çekmeyi başarmış ardından reklam filmlerinden teklifler almıştır. Yapımcılarında dikkatlerini çekmeyi başardı ve oyunculuk sektörüne adımını atmış oldu. 

2004 yılında rol aldığı Kaisi Yeh Yaariaan dizisinde izleyicilerin taktirini topladı. Abhimanyu Thakkar karakterini canlandırmıştır. Dizi kısa sürse de kendisi ekranlarının aranan ismi olmayı başarmıştır. Taşhan-E-İshq romantik dizide rol almış ve bu dizide birçok ödüle layık görülmüştür. Türkiye’de ise birçok Hint aktörler gibi sevilen isim haline gelmiştir. 

Zain İmam Müslüman mı?

Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Dini inancı İslam’dır. Saç rengi siyah, göz rengi kahverengi olan yakışıklı oyuncu bir zamanlar ünlü İngiliz model Eisha Acton ile adı anılmıştır fakat birliktelik kısa sürmüştür. Yeni sevgilisinin olup olmadığı şu anlık bilinmemektedir. Nalini Negi ile sürekli görülseler de arkadaş olduklarını dile getirmiştir. 

Fitness ve spor ile ilgilenmektedir. Bunların yanı sıra müzik dinlemeyi çok sevmektedir. En sevdiği yemek tavuk olan bütün yemeklerdir. Resmi sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmaktadır. 

Rol aldığı dizi ve filmler

*2014–2015 – Kaisi Yeh Yaariyan (Abhimanyu Thakkar)

*2015–2016 – Tashan-E-Ishq (Yuvraj “Yuvi)

*2016–2017 – Yeh Vaada Raha (Abeer Dharmadhikari)

*2017–2018 – Naamkarann (Neil Khanna)

*2018 – Laal Ishq (Arjun)

*2018 – Ishqbaaz (Mohit)

*2020 – Ek Bhram Sarvagun Sampanna (Kabir Mittal)


Son Güncelleme: 31.05.2021 21:28
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HintOyuncuAktörFilmDizi
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