Zahrettin Çelik kimdir? Zahrettin Çelik biyografisi

Zahrettin Çelik kim? Hayatı nedir?

03.10.1983 yılı Mardin’de dünyaya gelmiştir. 1,80 cm 85 kg’dır. Terazi burcudur. İstanbul’a 1996 yılında taşınmış ve Gedikpaşa’da ayakkabı ve çanta imalatında çalışıp geçimini sağlamıştır. Daha sonra diksiyon dersi almak için 1999 yılında tiyatro ile tanışmıştır.

Zeytinbunu Atatürk Kültür Merkezi’nde 2 yıl eğitim almıştır ve sonrasında Bakırköy Halk Eğitim Merkezi, Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezinde eğitim almıştır. Aynı merkezde beden dili pantomim dersleri vermiştir. Levent İnce ve Ali İpin Rüştü Asyalı gibi ustalardan eğitim almıştır.

Kış mevsimi geldiğindeve tiyatrolarda rol aldı. Yaz mevsiminde ise Antalya’da animasyon departmanında ses ışıkta çalışmıştır.

2009 yılında iki arkadaşı ile birlikte sosyal farkındalık projesinde Kazasız Kul Olmaz, Temiz ve Mikrop ve Kifayetsiz isimli oyunları yazdılar.

Kazasız Kul Olmaz oyununda Trafik ve iş kazalarına farkındalık yaratmak için sergilendiği oyunlarda halen il ve ilçelerde devam edilmektedir.

2014 yılında Ankara’da yılın artı değer katanlar ödülünü almıştır. Parayı Bulduk filminde ve Arka Sokaklar, Ah Be İstanbul, Harput Güneşi dizilerinde rol almıştır.

