Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok, yayından kalktı mı, final mi yaptı?

Zahide Yetiş’ le Gelin Görün neden yok? Zahide Yetiş’ le Gelin Görün kalktı mı, final mi yaptı?

Kanal D’ de ekranlara gelen Zahide Yetiş’ le Gelin Görün bugün yayınlanmadı. Programın yayınlanmaması üzerine Zahide Yetiş hayranları yapımın final mi yaptığını merak etti.

Kanal D’ de yayınlanan program geçen hafta final bölümü yapmıştı. Final bölümü yapıldığından habersiz olan seyirciler bugün 11.00 ‘ de programı görmeyince meraklandı.

ZAHİDE YETİŞ’ LE GELİN GÖRÜN NEDEN YOK?

Zahide Yetiş’ le Gelin Görün final bölümünü yayınladı. Programın hayranlarını üzen haberi Kanal D verdi. Reytinglerde istenilen miktarı elde edemeyen program final yapmaya karar verdi. Zahide Yetiş’ le Gelin Görün final bölümünü 27 Kasım 2020 saat 11.00 ‘ de yayınladı.

Kanal D, final yapan program yerine hafta içi her gün aynı saatte Fatmagül’ ün Suçu Ne adı dizisinin tekrarını yerleştirdi.

ZAHİDE YETİŞ’ LE GELİN GÖRÜN

Sevilen sunucu Zahide Yetiş’ in sunuculuğunu yaptığı yapımda, her hafta 5 gelin ve 5 kaynanadan oluşan çiftler yarışmaktadır. Her gün gelinlerden birinin evine misafir olunarak, kayınvalide kendisi için ayrılan bütçeyle gelini için o günün konseptinde alışveriş yapacaktır.

Gelin de o gün rakibi olan kayınvalideleri misafir edecektir. Rakip olan kayınvalideler gelini, hamaratlık, misafirperverlik, temizlik ve ikram konularında değerlendirmeye tabi tutacaktır. Kayınvalide alışverişten döndüğü zaman programın en heyecanlı olduğu kısım. Günün sonuna doğru kayınvalidesinin kendisine almış olduğu kıyafetleri giyen gelin hanım, Zahide hanım ile diğer kayınvalidelerin karşısına çıkarak puanları toplayacaktır.

Hafta bitiminde en yüksek puanı almış olan gelin ve kayınvalide, büyük ödülü yani 10 bin lirayı kazanacaktır.