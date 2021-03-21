Zahide Yetiş programı bitti mi, neden bitti? Zahide Yetiş'le Gelin Görün devam eder mi, yeni programı ne zaman başlayacak?

20 Mart'ta İbo Show'un konukları arasında olan Zahide Yetiş'in Kanal D ekranlarında yayınlanan programı Zahide Yetiş'le Gelin Görün geçtiğimiz aylarda final yaptı. Peki Zahide Yetiş'in programının final yapma sebebi neydi? İşte detaylar...

Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden final yaptı?

Kanal D ekranlarında hafta içi boyunca yayınlanan Kayınvalide ve gelinlerin kozlarını paylaştığı Zhide Yetiş'le Gelin Görün reytinlerde istenilen başarıyı elde edemeyince final yaptı.

5 gelin ve 5 kayınvalidenin yarıştığı programda her gün kayınvalidelere 750 TL'lik ücret sınırı verilerek, gelinler için alışveriş yapılması isteniyordu. Ardından kayınvalide aldığı elbiseleri gelinine giydirmesiyle ertesi gün de puanlamaya sunuluyordu.