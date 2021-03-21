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Zahide Yetiş programı bitti mi, neden bitti? Zahide Yetiş'le Gelin Görün devam eder mi, yeni programı ne zaman başlayacak?

Zahide Yetiş'le Gelin Görün programı sevenleri tarafından oldukça merak edilen konular arasında Zahide Yetiş'in programının neden final yaptığı sorusu oldu. Zahide Yetiş 20 Mart'ta İbo Show'a katılmıştı. Ardından takipçileri Zahide Yetiş'le Gelin Görün programının neden final yaptığını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

21 Mart 2021 Pazar 15:22
Zahide Yetiş programı bitti mi, neden bitti? Zahide Yetiş'le Gelin Görün devam eder mi, yeni programı ne zaman başlayacak?
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20 Mart'ta İbo Show'un konukları arasında olan Zahide Yetiş'in Kanal D ekranlarında yayınlanan programı Zahide Yetiş'le Gelin Görün geçtiğimiz aylarda final yaptı. Peki Zahide Yetiş'in programının final yapma sebebi neydi? İşte detaylar...

Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden final yaptı?

Kanal D ekranlarında hafta içi boyunca yayınlanan Kayınvalide ve gelinlerin kozlarını paylaştığı Zhide Yetiş'le Gelin Görün reytinlerde istenilen başarıyı elde edemeyince final yaptı.

5 gelin ve 5 kayınvalidenin yarıştığı programda her gün kayınvalidelere 750 TL'lik ücret sınırı verilerek, gelinler için alışveriş yapılması isteniyordu. Ardından kayınvalide aldığı elbiseleri gelinine giydirmesiyle ertesi gün de puanlamaya sunuluyordu.



Son Güncelleme: 21.03.2021 15:22
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Zahide YetişGelin Görün
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