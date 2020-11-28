Zahide Yetiş programı bitti mi neden bitti?

Kanal D ekranlarında program sunuculuğu yapan ve çok sevilen Zahide Yetiş’in programı Gelin Görün erken final yaparak televizyonlara veda ederken pek çok Zahide Yetiş hayranı şoka uğradı.

Zahide Yetiş’le Gelin Görün bu hafta kazananı kim?

Gündüz kuşağında hafta içi her gün yayınlanan Zahide Yetiş’le Gelin Görün programında her hafta 5 gelin ve 5 kaynana yarışıyor. Yarışmanın sunuculuğunu ise Zahide Yetiş yapıyordu. Gelin Görün programı beklenen reytingleri alamadığı için final yapma kararı alırken program ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Bu hafta yarışmada 23 puanla Yücel ve Leyla hanımlar beşinci olurken, dördüncü 28 puanla Ayfer ve Güldane hanımlar oldu. Üçüncülük koltuğunda ise Çiğdem ve Merve hanımlar olurken haftanın galibi ve 10 Bin TL’nin kazananı Rüzgar ve İpek hanım kazandı.

Zahide Yetiş’le Gelin Görün formatı nedir?

Ekranların sevilen sunucularından Zahide Yetiş’in sunduğu Gelin Görün programının formatı 5 gelin ve 5 kaynanadan oluşan grupların birbirleri ile yarışmalarını esas almaktadır. Gelinlere belirlenen bütçeler ile gün sonuna kadar gün toplantısı için harcamalar yapar. Rakip gelin ve kaynanalar ise alınan eşyaları eleştirerek puanlar verir. Puanlamalar, hamaratlık, misafirperverlik, temizlik ve ikramlara göre verilir. Haftanın sonunda bir gelin ve kaynana birinci olurken haftalar genelinde en fazla puan toplayan gelin – kaynana 10 bin TL ödül kazanır.