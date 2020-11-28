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Zahide Yetiş programı bitti mi neden bitti?

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı olan Zahide Yetiş'le Gelin Görün final kararı aldıktan sonra pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, Zahide Yetiş programı neden bitti? sorusunu araştırmaya başladı.

28 Kasım 2020 Cumartesi 07:56
Zahide Yetiş programı bitti mi neden bitti?
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Kanal D ekranlarında program sunuculuğu yapan ve çok sevilen Zahide Yetiş’in programı Gelin Görün erken final yaparak televizyonlara veda ederken pek çok Zahide Yetiş hayranı şoka uğradı.


Gündüz kuşağında hafta içi her gün yayınlanan Zahide Yetiş’le Gelin Görün programında her hafta 5 gelin ve 5 kaynana yarışıyor. Yarışmanın sunuculuğunu ise Zahide Yetiş yapıyordu. Gelin Görün programı beklenen reytingleri alamadığı için final yapma kararı alırken program ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Zahide Yetiş’le Gelin Görün bu hafta kazananı kim?

Bu hafta yarışmada 23 puanla Yücel ve Leyla hanımlar beşinci olurken, dördüncü 28 puanla Ayfer ve Güldane hanımlar oldu. Üçüncülük koltuğunda ise Çiğdem ve Merve hanımlar olurken haftanın galibi ve 10 Bin TL’nin kazananı Rüzgar ve İpek hanım kazandı.

Zahide Yetiş’le Gelin Görün formatı nedir?

Ekranların sevilen sunucularından Zahide Yetiş’in sunduğu Gelin Görün programının formatı 5 gelin ve 5 kaynanadan oluşan grupların birbirleri ile yarışmalarını esas almaktadır. Gelinlere belirlenen bütçeler ile gün sonuna kadar gün toplantısı için harcamalar yapar. Rakip gelin ve kaynanalar ise alınan eşyaları eleştirerek puanlar verir. Puanlamalar, hamaratlık, misafirperverlik, temizlik ve ikramlara göre verilir. Haftanın sonunda bir gelin ve kaynana birinci olurken haftalar genelinde en fazla puan toplayan gelin – kaynana 10 bin TL ödül kazanır.



Son Güncelleme: 28.11.2020 07:56
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Kanal DZahide YetişGelin GörünFinalBitti
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