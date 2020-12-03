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Zahide Yetiş ile Gelin Görün programı final yapıyor! Final sebebi ne?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş İle Gelin Görün yarışma programı ekranlara veda ediyor. Zahide Yetiş'in sunuculuğunu yaptığı programın neden final yaptığı merak konusu oldu. Programın hayranları ne zaman final olacağını araştırmaya devam ediyor.

03 Aralık 2020 Perşembe 22:17
Zahide Yetiş ile Gelin Görün programı final yapıyor! Final sebebi ne?
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31 Ağustos günü yayın hayatına merhaba diyen Zahide Yetiş ile Gelin Görün yarışma programı 27 kasım 2020 Cuma günü finale giderek yayın hayatını sonlandıracak. Kanal D ekranlarında gösterilen programın final yapmasının nedeni istenilen reytinglerin elde edilememesi olarak görülüyor.

Hafta içinde gündüz kuşağında ekranlara gelen programın konsepti gelin ve kayınvalidelerin birbirleriyle olan atışmaları seyircinin ilgisini çekemedi. Programın bitmesinin en büyük nedeni olarak ise Müge Anlı İle Tatlı Sert programının aynı saatler içerisinde yayınlandığı ve beş kat daha fazla izlenme sayısına sahip olması en büyük etken olduğu düşünülüyor.

Zahide Yetiş ile Gelin Görün Neden Final Yaptı? Neden Bitti?

Zahide Yetiş İle Gelin Görün yarışma programı seyircilerin ilgisini çekecek türden bir yarışma olamadı. Seyirciler bu programda kendilerinden bir şeyler göremediği için izlemeyi tercih etmedi. Durum böyle olunca programın final yapması kaçınılmaz oldu.

Zahide Yetiş Sınıfta Kaldı

Ülkemizde Zahide Yetiş ne kadar çok sevilse de içinde olduğu program izleyiciler için uygun görülmedi ve yeterince izlenme alamadı. İnsanlar program da sürekli bir tartışmaya tanıklık ettiklerinden dolayı fazla ilgilerini çekmedi.

Zahide Yetiş ile Gelin Görün 30 Kasım Neden Yok?

 Zahide Yetiş İle Gelin Görün programı 27 Kasım günü son yayınını yaparak yayın hayatını sonlandıracak. 30 Kasım günü yarışma programı ekranlarda olmayacak. Zahide Yetiş İle Gelin Görün programının final yapmasından sonra ekranlarda o saatler içerisinde başka bir program yer almayacak. O saatler içerisinde ne yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.



Son Güncelleme: 03.12.2020 22:17
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Zahide YetişYarışma ProgramıFinalZahide Yetiş Ile Gelin Görün
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