Zahide Yetiş Gelin Görün neden yok, neden yayınlanmıyor? Zahide Yetiş programı bitti mi?

Zahide Yetiş’in sunuculuğunu yaptığı programdan izleyicilere üzücü haber geldi. Uzun zamandır ekranlarda yer alan programdan şok eden bir karar geldi.

Ekranlarda gündüz kuşağı programları arasında yer alan programın neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş İle Gelin Görün programının yayınlanmaması izleyicilerin akıllarına final mi yaptı sorusunu getirdi.

Ekranlarda sabah programları arasında en çok izlenen yapımlardan birisi olan Zahide Yetiş İle Gelin Görün programının 30 Kasım Pazartesi günü yayınlanmaması kafaların karışmasına neden oldu.

Zahide Yetiş İle Gelin Görün programı final yaparak yayın hayatını sonlandırdığı açıklandı. Kanal D yönetiminin yaptığı açıklama sonrasında programın final yapması resmiyete kavuştu.