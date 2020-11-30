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Zahide Yetiş Gelin Görün neden yok, neden yayınlanmıyor? Zahide Yetiş programı bitti mi?

Kanal D ekranlarında yayınlan ve oldukça popüler olan Zahide Yetiş İle Gelin Görün programının neden ekranlarda yer almadığı merak edilmeye başlandı. Programın hayranları neden yayında olmadığını araştırmaya devam etmektedir. Kanal D yönetimi tarafından yapılan açıklamalar merak konusu oldu.

30 Kasım 2020 Pazartesi 23:38
Zahide Yetiş Gelin Görün neden yok, neden yayınlanmıyor? Zahide Yetiş programı bitti mi?
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Zahide Yetiş’in sunuculuğunu yaptığı programdan izleyicilere üzücü haber geldi. Uzun zamandır ekranlarda yer alan programdan şok eden bir karar geldi.

Ekranlarda gündüz kuşağı programları arasında yer alan programın neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş İle Gelin Görün programının yayınlanmaması izleyicilerin akıllarına final mi yaptı sorusunu getirdi.

Ekranlarda sabah programları arasında en çok izlenen yapımlardan birisi olan Zahide Yetiş İle Gelin Görün programının 30 Kasım Pazartesi günü yayınlanmaması kafaların karışmasına neden oldu.

Zahide Yetiş İle Gelin Görün programı final yaparak yayın hayatını sonlandırdığı açıklandı. Kanal D yönetiminin yaptığı açıklama sonrasında programın final yapması resmiyete kavuştu.

 



Son Güncelleme: 30.11.2020 23:38
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Anahtar Kelimeler:
Zahide Yetiş Ile Gelin GörünFinalKanal D
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