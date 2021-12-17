Z film konusu nedir? Z film oyuncuları ve yorumu

Z filmi dışardan karanlık ve ürkütücü görünen bir evin, içeriye girildiğinde sıcak ve samimi bir ortamını gösterir. Bu evde küçük bir çocuk, anne ve baba yaşamaktadır. Son akşam yemeğinde ise masaya bir kişi daha eklenir. Josh heyecanla ailesine hayali arkadaşı Z’yi tanıtır. Anne ve baba başta küçük çocuğun oyun oynadığını düşünerek ona yemekler ikram eder, oyunlarına katılır. Bu durum biraz can sıkıcı olsa da çocukları mutlu olduğu için fikirlerini değiştirirler.

Z film konusu nedir?

Yönetmenliğini Brandon Christensen’ın üstlendiği bu film aile olmanın zorluklarını anlatır. Joshua’nın sevgisiz büyümesi ona hayali bir arkadaş ortamı yaratır. Babasının işkolik annesinin ise kafası dağınık halleri ile büyüyen Joshua, bunalımlı bir sürece girer. Başlarda eğlence olduğunu düşünen ailesi daha sonrasında durumun ciddiyetini fark eder. Bu duruma son noktayı Joshua’nın psikoloğu koyacaktır.

Korku temasından çok anne babanın ön planda olduğu, ailenin umursamazlığı ele alınmaktadır. Z psikolojik yönü güçlü olan ortalama bir filmdir denebilir. Hayal gücü ile başlayıp şeytani varlıklara yükselmesinin yanında enerji akışı da sağlanır. Filmin IMDb puanı ise 5,5.

Filmde yer alan oyuncular

Filmin başrolünde yer alan Joshua karakterini Jett Klyne canlandırmaktadır. Z’ye Luke Moore, psikoloğa ise Stephen McHattie hayat vermektedir. Filmde yer alan diğer oyuncular ise şöyle: Keegan Connor Tracy, Sean Rogerson, Sara Canning, Chandra West, Fox Rose.

