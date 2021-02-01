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Yüzleşme yarışmacıları kimlerdir?

Ekranların yepyeni programı Yüzleşme şubat ayında sizlerle olucak.Sunucusu ve yarışmacılarının kim olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

01 Şubat 2021 Pazartesi 09:39
Yüzleşme yarışmacıları kimlerdir?
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Kanal D kanalının yeni gündüz kuşağı programı olan Yüzleşme şubat ayı içerisinde ekranlarda olacak.Geçmişte büyük acılar yaşamış ve halen etkisinden kurtulamamış 7 kişinin yarışacağı program hafta içi her gün ekranlarda olacak.Gerilim ve heyecan dolu olan program bir villada çekilecek olup yarışmacılar 7 gün 24 saat evin içerisinde kalacak ve dışarıya çıkamayacaklar.

Yüzleşme programının sunuculuğunu kim yapıcak­?

Programın sunuculuğunu Covid-19 açıklamalarıyla gündem olan ünlü doktor Oytun Erbaş yapıcak.Yarışmacılara da psikolojik ve tıbben destek olucak.

Oytun Erbaş Kimdir?

15 Kasım 1978 İzmir ilinde doğan Oytun Erbaş Ege üniversitesi Tıp fakültesinden mezun olmuştur.Çok sayıda tıp dergilerinde editörlük yapan Erbaş,fizyoloji,sinirbilim ve psikoloji dersleri vermektedir.

Yüzleşme yarışmasında yarışacak kişiler

Dilek

Erdem

Kudret

Nihal

Ebru

Ali Fuat

Lütfi




Son Güncelleme: 01.02.2021 09:39
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DYüzleşmeOytun Erbaş
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