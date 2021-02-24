İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öğretmenlere aşı uygulaması başladı! İlk aşı Bakan Ziya Selçuk'a yapıldı
Son Dakika
Öğretmenlere aşı uygulaması başladı! İlk...
Nostradamus'un 10 Mayısıs'ı işaret ettiği kehanette ürküten detaylar!
Son Dakika
Nostradamus'un 10 Mayısıs'ı işaret ettiği...
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...

Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında?

Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Şubat 24 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Şubat 2021 Çarşamba 15:01
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

Kanal D’nin yeni programı ‘Yüzleşme’ birbirini tanımayan yedi farklı kişinin hayatında yaşadığı sağlık sorunlarını ele alacak. Sağlık sorunlarından kaynaklı psikolojik tedaviye ihtiyaç duyacak olan yedi yarışmacı hayata tutunma mücadelelerini ekranlarda gösterecek. 8 Şubat 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan programın moderatörlüğünü Oytun Erbaş üstlendi. Uzman doktorlar ile birlikte aynı evde yaşayacak olan yedi farklı yarışmacı birçok problemi ile yüzleşerek sorunlarından kurtulmaya çalışacak.

‘Yüzleşme’ programı sunucu Oytun Erbaş kimdir?

1978 doğumlu Oytun Erbaş eğitim hayatını 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. TUS sınavına giren Erbaş sınavda derece yaparak büyük başarıya imza atmıştır. Asıl deneyim alanı ilaç ve Ar-Ge çalışmaları olan Erbaş biyolojik, psikoloji, fizyoloji, gibi birçok dersleri vermektedir. Çok iyi derecede yabancı dil bilen Erbaş halen fizyoloji bilim dalında Doçent Doktor olarak birçok üniversitelerde öğretim üyesidir.


Deneysel Tıp İlaç ARGE laboratuvarlarının kurucusu olan Erbaş birçok deneysel çalışma sonrasında ödüller alarak başarıya imza atmıştır. Eğitim hayatında oldukça iddialı ve hırslı olan Erbaş 48 yaşında bilim adına birçok deneyler ve projelere imza atmaktadır.



Son Güncelleme: 24.02.2021 15:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SunucuYüzleşmeIlaçOytun Erbaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şarkılar Bizi Sözler ne zaman başlayacak? Şarkılar Bizi Söyler'in konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler hangi kanalda yayınlanacak? Şarkılar Bizi Sözler 1. bölüm fragmanı izle!
Şarkılar Bizi Sözler ne zaman başlayacak? Şarkılar Bizi Söyler'in konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler hangi kanalda yayınlanacak? Şarkılar Bizi Sözler 1. bölüm fragmanı izle!
Netflix, yeni Sherlock dizisini sunmaya hazırlanıyor: The Irregulars!
Netflix, yeni Sherlock dizisini sunmaya hazırlanıyor: The Irregulars!
Hercai dizisinde beklenmeyen ayrılık! İki oyuncu diziye veda edecek
Hercai dizisinde beklenmeyen ayrılık! İki oyuncu diziye veda edecek
Barış Arduç, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde mi rol alacak?
Barış Arduç, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde mi rol alacak?
Çiftlik Bank dolandırıcılık hikayesi dizi oluyor!
Çiftlik Bank dolandırıcılık hikayesi dizi oluyor!
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yetenekli oyuncusu Emre Aslan kimdir?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yetenekli oyuncusu Emre Aslan kimdir?

Popüler Haberler

Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar nelerdir? 2021
Devletten elektrik fatura desteği nasıl alınır? 2021 Elektrik faturası desteği sorgulama
Tik Tok takipçi kasma ve arttırma yolları nelerdir?
Atv canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Şok market 26 Şubat – 2 Mart 2021 kataloğu!
Android 12 güncellemesi alacak Samsung modelleri hangileri?
Bitcoin (BTC) neden düştü? Kripto para bitcoin düşmeye devam eder mi?
Show TV canlı yayın akışı 25 Şubat 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 25 Şubat 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2019 NVİ Kamu Personeli Alımı Tarih ve Başvuru Şartları
Mimar Selim Bey'le Evim Daha Güzel çok yakında Haber Global'de
Instagram’da live photo ( canlı fotoğraf ) paylaşılır mı, nasıl yayınlanır?
2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi
Geliri olmayana devlet yardımları şartları nelerdir? Geliri olmayan vatandaş yardım başvurusu nasıl olacak?
Mutfakta neden tahta kaşık kullanmalıyız?
Romanya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Romanya asgari ücret fiyatları
Beyaz Show yayın tarihi belli oldu mu? 2021 Beyaz show hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
Acemi Anneler Melahat kimdir? Deniz Gökçe Kayhan biyografisi
Emekli promosyonları kaç yılda bir yapılır? 2021 Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?
Yemin dizisindeki Semih karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.