İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş, kaç yaşında, nereli?

Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş, kaç yaşında, nereli? haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 22 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizde Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş, kaç yaşında, nereli? ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

22 Mart 2021 Pazartesi 00:00
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş, kaç yaşında, nereli?
Takip Et:

Kanal D ekranlarının yeni programı Yüzleşme 

Daha önce hiç tanışmayan 7 farklı kişiyi aynı çatı altında toplayarak hayattaki tasalarını anlatınca, aralarındaki anlaşabilme durumlarını izleyeek olduğumuz Yüzleşme programı kısa bir sürede Kanal D'de izleyicilerin beğenisi için sunulmaya başlanacak. Birbiri ile alakası olmayan insanları aynı çatı altında barındıracak olan Yüzleşme hakkındaki bilgilere bu yazının devamında ulaşabilirsiniz.

Kanal D Yüzleşme Programı Konukları

Daha önce hiç tanışmayan 7 kişinin 7 gün boyunca aynı evde yaşayacağıYüzleşme programının değişik birçok konuk kitlesi olacaktır. Bu 7 farklı insan çoğu alanda kendini uzmanlaştırmış olan doktorlar olacaklardır. Fiziksel ve psikolojik alanlarda kendini uzmanlaştıran bu doktorlar programa konuk olacaklar ve oradaki bireylere danışmanlık yapacaklar.

Kanal D Yüzleşme Programı Sunucusu

Daha önce rastlanmamış bir program olan Yüzleşme'nin sunucusui Oytun Erbaş olacaktır. Oytun Erbaş ile ilgili merak ettiğiniz çoğu şeyi  size aktaracağız. 

Oytun Erbaş Kimdir?

Yüzleşmenin sunucu olacak olan  Oytun Erbaş 1978'de İzmir’de dünyaya gözlerini açmıştır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden birinci olarak mezun olmuştur. Özellikle sinirbilim, biyolojik psikoloji, fizyoloji ve fizyopatoloji dersleri verir. Diğer bir üniversitede öğretim üyesi olarak görevini yapan Oytun Erbaş, bu sezon Yüzleşme programı sunucusu olarak ekranlarda göreceğimiz kişi olacaktır. 

Kanal D Yüzleşme Programına Nasıl Başvuru Yapılır?

Farklı bir program ve konu yapısına sahip olan Yüzleşme programının başlayacağını duyan pek çok kişi Yüzleşme’nin konusunu ve incelediği durumları öğrenince anında başvurmak istediler. Biz de sizler için programa nasıl başvuru yapılacağı için araştırma yaptık ve şimdi de bilgilendireceğiz. Kanal D ekranlarının resmi intenet sitesi veya 05434962166 numarasını kullanarak başvuru yapabilirsiniz.

Yeni çıkacak olan Yüzleşme ile ilgili sizi bilgilendirmek için çaba gösterdik. Sizlerin de bu haber  hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorum yap bölümünden öğrenmeyi çok isteriz. Siz bu yeni programla alakalı ne düşünüyorsunuz? Nasıl buldunuz? Katılmayı düşünüyor musunuz?



Son Güncelleme: 22.03.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YüzleşmeOytunerbaşKanalD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İvana Sert Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı, neden yok? TV8 Ivana Sert, Doya Doya Moda All Star neden yok, geri gelecek mi?
İvana Sert Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı, neden yok? TV8 Ivana Sert, Doya Doya Moda All Star neden yok, geri gelecek mi?
Hercai Melike diziden ayrıldı mı? Aslı Samat diziye veda mı etti?
Hercai Melike diziden ayrıldı mı? Aslı Samat diziye veda mı etti?
Masumlar Apartmanı Psikolog kimdir? Gerçek adı nedir? Seda Akman hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı Psikolog kimdir? Gerçek adı nedir? Seda Akman hakkında bilgiler
Survivor 2021 53. bölüm fragmanı 21 Mart 2021 Pazartesi
Survivor 2021 53. bölüm fragmanı 21 Mart 2021 Pazartesi
Halk TV Bengü Şap neden istifa etti?
Halk TV Bengü Şap neden istifa etti?
Gönül Dağı 27 Mart yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor?
Gönül Dağı 27 Mart yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor?

Popüler Haberler

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kanal 7 canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş, kaç yaşında, nereli?
Kanal D Yüzleşme programı başvuru adresi, başvuru şartları ve whatsapp numarası
İvana Sert Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı, neden yok? TV8 Ivana Sert, Doya Doya Moda All Star neden yok, geri gelecek mi?
Xiaomi Mi 11 Pro çıkış tarihi ve özellikleri
Şekerbank tarım küçükbaş besicilik ve süt hayvancılığı kredisi kampanyaları 2021
Doğum parası ne zaman alınır? 2021 Çalışan anneye doğum parası şartları nelerdir?
Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımı tutuyor?
TRT 1 Kalk Gidelim dizisi ne zaman final yapacak? Dizi final haberleri sevenlerini üzdü
Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı nerelidir?
Kadayıflı muhallebi tatlı tarifi! En kolay şerbetli tatlı tarifi
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek neden ayrıldı? Fatih Ürek yerine Gelinim Mutfakta’yı sunacak yeni sunucu kim olacak?
Masumlar Apartmanı Psikolog kimdir? Gerçek adı nedir? Seda Akman hakkında bilgiler
Süper Lig yayın yeni yayın hakları ihalesi ne zaman yapılacak?
Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Avrasya anket sonuçları açıklandı!
Rüyada at görmek anlamı ve yorumu
50.000 tl'ye kadar alınabilecek 2. el araba önerileri 2021
65 Yaş yaşlılık maaşı nasıl alınır? 2021 Yaşlılık aylığı başvurularında aranan şartlar nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.