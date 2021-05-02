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Yüzleşme sunucusu kimdir? Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı Kaç?

2 Mayıs 2021 tarihli Yüzleşme sunucusu kimdir? Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı Kaç? haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Mayıs 2 Pazar günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 15:00
Yüzleşme sunucusu kimdir? Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı Kaç?
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Kanal D’nin yeni programı ‘Yüzleşme’ birbirini tanımayan yedi farklı kişinin hayatında yaşadığı sağlık sorunlarını ele alacak. Sağlık sorunlarından kaynaklı psikolojik tedaviye ihtiyaç duyacak olan yedi yarışmacı hayata tutunma mücadelelerini ekranlarda gösterecek. 8 Şubat 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan programın moderatörlüğünü Oytun Erbaş üstlendi. Uzman doktorlar ile birlikte aynı evde yaşayacak olan yedi farklı yarışmacı birçok problemi ile yüzleşerek sorunlarından kurtulmaya çalışacak.

‘Yüzleşme’ programı sunucu Oytun Erbaş kimdir?

1978 doğumlu Oytun Erbaş eğitim hayatını 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. TUS sınavına giren Erbaş sınavda derece yaparak büyük başarıya imza atmıştır. Asıl deneyim alanı ilaç ve Ar-Ge çalışmaları olan Erbaş biyolojik, psikoloji, fizyoloji, gibi birçok dersleri vermektedir. Çok iyi derecede yabancı dil bilen Erbaş halen fizyoloji bilim dalında Doçent Doktor olarak birçok üniversitelerde öğretim üyesidir.


Deneysel Tıp İlaç ARGE laboratuvarlarının kurucusu olan Erbaş birçok deneysel çalışma sonrasında ödüller alarak başarıya imza atmıştır. Eğitim hayatında oldukça iddialı ve hırslı olan Erbaş 48 yaşında bilim adına birçok deneyler ve projelere imza atmaktadır.




Son Güncelleme: 02.05.2021 15:00
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SunucuYüzleşmeIlaçOytun Erbaş
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