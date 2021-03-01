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Yüzleşme sunucusu kimdir? Oytun Erbaş kaç yaşında? nerelidir?

Gündemde ilgi odağı haline gelen 1 Mart 2021 tarihli Yüzleşme sunucusu kimdir? Oytun Erbaş kaç yaşında? nerelidir? haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 01-03-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

01 Mart 2021 Pazartesi 00:02
Yüzleşme sunucusu kimdir? Oytun Erbaş kaç yaşında? nerelidir?
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Kanal D ekranlarının yeni programı Yüzleşme 

Daha önce hiç tanışmayan 7 farklı kişiyi aynı çatı altında toplayarak hayattaki tasalarını anlatınca, aralarındaki anlaşabilme durumlarını izleyeek olduğumuz Yüzleşme programı kısa bir sürede Kanal D'de izleyicilerin beğenisi için sunulmaya başlanacak. Birbiri ile alakası olmayan insanları aynı çatı altında barındıracak olan Yüzleşme hakkındaki bilgilere bu yazının devamında ulaşabilirsiniz.

Kanal D Yüzleşme Programı Konukları

Daha önce hiç tanışmayan 7 kişinin 7 gün boyunca aynı evde yaşayacağıYüzleşme programının değişik birçok konuk kitlesi olacaktır. Bu 7 farklı insan çoğu alanda kendini uzmanlaştırmış olan doktorlar olacaklardır. Fiziksel ve psikolojik alanlarda kendini uzmanlaştıran bu doktorlar programa konuk olacaklar ve oradaki bireylere danışmanlık yapacaklar.

Kanal D Yüzleşme Programı Sunucusu

Daha önce rastlanmamış bir program olan Yüzleşme'nin sunucusui Oytun Erbaş olacaktır. Oytun Erbaş ile ilgili merak ettiğiniz çoğu şeyi  size aktaracağız. 

Oytun Erbaş Kimdir?

Yüzleşmenin sunucu olacak olan  Oytun Erbaş 1978'de İzmir’de dünyaya gözlerini açmıştır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden birinci olarak mezun olmuştur. Özellikle sinirbilim, biyolojik psikoloji, fizyoloji ve fizyopatoloji dersleri verir. Diğer bir üniversitede öğretim üyesi olarak görevini yapan Oytun Erbaş, bu sezon Yüzleşme programı sunucusu olarak ekranlarda göreceğimiz kişi olacaktır. 

Kanal D Yüzleşme Programına Nasıl Başvuru Yapılır?

Farklı bir program ve konu yapısına sahip olan Yüzleşme programının başlayacağını duyan pek çok kişi Yüzleşme’nin konusunu ve incelediği durumları öğrenince anında başvurmak istediler. Biz de sizler için programa nasıl başvuru yapılacağı için araştırma yaptık ve şimdi de bilgilendireceğiz. Kanal D ekranlarının resmi intenet sitesi veya 05434962166 numarasını kullanarak başvuru yapabilirsiniz.

Yeni çıkacak olan Yüzleşme ile ilgili sizi bilgilendirmek için çaba gösterdik. Sizlerin de bu haber  hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorum yap bölümünden öğrenmeyi çok isteriz. Siz bu yeni programla alakalı ne düşünüyorsunuz? Nasıl buldunuz? Katılmayı düşünüyor musunuz?



Son Güncelleme: 01.03.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
YüzleşmeOytunerbaşKanalD
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