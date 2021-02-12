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Yüzleşme başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Yüzleşme başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Yüzleşme başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 12.02.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 23:05
Yüzleşme başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı
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Yüzleşme programının fragmanı yayınlanmasıyla birlikte dikkatleri üzerine toplayan Yüzleşme programına başvuruların nasıl yapıldığı araştırma konusu oldu. Yüzleşme programına nasıl başvurulur? Başvurmak için link var mı? Detaylar yazımızda. 

Kanal D’nin yeni Programı Yüzleşme için başvuru

Programda birbirlerini tanımayan kişilerin sağlık sorunlarıyla hayata tutunma çabalarının işleneceği ve izleyiciye yansıtılacağı bir program olan Yüzleşme Kanal D ekranlarında yerini aldı. Yüzleşme programına başvuru yapmak isteyenler ise Kanal D’nin intenet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak başvuru işlemi yapabilirler. Peki başvuru formunda hangi bilgiler yer alıyor. Aranan bilgiler şöyledir:

İlk olarak Adınız ve soyadınız ardından Doğum tarihiniz ve iletişim bilgileriniz istenmektedir. Bulunduğunuz il ile birlikte açık adresiniz yer alıyor. Medeni durumunuz, cinsiyetiniz, öğrenim durumu ve mesleğinizle birlikte Sosyal medya hesaplarınız istenmektedir. Bu bilgiler sonrasında formda şu sorular yer alıyor:

- Hobileriniz ve ilgi alanlarınız nelerdir?

- Nasıl bir karakteriniz vardır?

- Bir takıntı ya da fobiniz var mı? Var ise nedir?

- Tedavisi şu an devam eden veya geçirdiğiniz bir sağlık probleminiz var mı?

- Fiziksel engeliniz var mı?

- Herhangi bir ameliyat geçirdiniz mi?

- Hayatınızda sizi en çok etkileyen unutamadığınız an nedir?

- Daha önce bir televizyon programına katıldınız mı? Ne zaman katıldınız ve programın adı nedir?

- Bu programa neden katılmak istiyorsunuz?

Başvuru yapmak için tıklayın

Kanal D ekranlarında yayınlanacak ve 7 kişinin yaşamını sağlık problemleriyle birlikte çekmiş oldukları sıkıntıları ele alacak Yüzleşme programında yapılan başvuru işlemleri gönderilen yazı, fotoğraf ve gönderilen diğer bilgiler form gönderen kişinin sorumluluğundadır. Başvuru işlemi yapan kişilerin bizzat kendisi olduklarını beyan etmiş olmaları gerekiyor. Kişinin bilgisi dışında yapılan başvurularında Kanal D sorumlu değildir. 

Yüzleşme programı 8 Şubat itibari ile hafta içi her gün 16:00’da Doçent Doktor Oytun Erbaş'ın moderatörlüğünde birbirini tanımayan sağlık problemi olan kişilerin bir araya geldiği bir program olarak Kanal D ekranlarında yayınlanacaktır. 

 




Son Güncelleme: 12.02.2021 23:05
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BaşvuruDoktorYaşam ZorluğuSağlıkYeni ProgramKanal D
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