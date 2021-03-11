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Yüzen Ev belgesel dizi konusu ve yorumları

Netflix izleyicilerle buluşan Yüzen Ev Belgesel dizi yorumlanmıştır. Yeni bir ev inşa etmek ya da tasarımını yapmak gibi her zaman olanlar gibi olmayıp adım adım ilerleyip etkili güzel tasarımlarla projelerle izleyicilerin dikkatini çekmiştir. Özellikle yeniden tasarım ilgi duyanların küçük büyük demeksizin takip edilecek bir belgesel. İşte yüzen ev belgesel dizi konusu, yorumu haberimizde.

11 Mart 2021 Perşembe 01:23
Yüzen Ev belgesel dizi konusu ve yorumları
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Yüzen ev belgesel dizi konusu

Netflix’te yeni belgesel dizi başlayacak. Daha öncesinde yeniden ev inşa, yeni bir ev yenileme gibi birçok şeye şahit oldunuz izlediniz. Bu sefer bambaşka adım adım etkileyici projelerin harika tasarım dikkatinizi çekebilir. 

Netflix Almanya ortak yapımı ile orijinali Das Hausboot olan belgesel 9 Mart seyircilerin karşısına çıktı. Ve hemen yüksek izleyenlerin arasına girdi. Etili düşüncelere sahip olan kişiler için bu belgesel oldukça dikkat çekici olmuştur. 

Olli Schulz ve Fynn Kliemann adında podcast üreticilerinin önderliğinde proje yürütüldü. Amaçları uzun yıllardır kendisini müziğe adamış Gunter Gabriel’in eskimiş olan evini restora ederek yeni güzel hale getirilmesi idi. Uzun vakit süren tasarım sonucunda projeye başlanıldı. 



Son Güncelleme: 11.03.2021 01:23
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Anahtar Kelimeler:
YüzenevBelgeselDiziNetflixTasarım
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