Yüzen Ev belgesel dizi konusu ve yorumları

Yüzen ev belgesel dizi konusu

’te yeni belgesel dizi başlayacak. Daha öncesinde yeniden ev inşa, yeni bir ev yenileme gibi birçok şeye şahit oldunuz izlediniz. Bu sefer bambaşka adım adım etkileyici projelerin harikadikkatinizi çekebilir.

Netflix Almanya ortak yapımı ile orijinali Das Hausboot olan belgesel 9 Mart seyircilerin karşısına çıktı. Ve hemen yüksek izleyenlerin arasına girdi. Etili düşüncelere sahip olan kişiler için bu belgesel oldukça dikkat çekici olmuştur.

Olli Schulz ve Fynn Kliemann adında podcast üreticilerinin önderliğinde proje yürütüldü. Amaçları uzun yıllardır kendisini müziğe adamış Gunter Gabriel’in eskimiş olan evini restora ederek yeni güzel hale getirilmesi idi. Uzun vakit süren tasarım sonucunda projeye başlanıldı.

