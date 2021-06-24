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Yusuf Ömer Sınav kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda dikkat çeken ünlüler arasında olan Yusuf Ömer Sınav merak edildi. Çokça araştırılan kişiler arasına giren Yusuf Ömer Sınav hakkındaki tüm detaylar haberimiz yer almaktadır.

24 Haziran 2021 Perşembe 21:23
Yusuf Ömer Sınav kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Yusuf Ömer Sınav 25 Kasım 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur aslen Burdurludur. Türk sinemasının ünlü yönetmenlerinden Osman Sınav'ın oğlu olan Yusuf Ömer Sınav'ın annesi Tangül Özbel'dir. İlk oyunculuk deneyimini 6 yaşında Yalancı dizisiyle yapan Yusuf Ömer Sınav 10 yaşında diksiyon dersin almış ve Hayat Bağları dizisinde hem oynamış hem de set arkasında çalışmıştır. Sönmez Atasoy, Zekai Müftüoğlu ve Müşfik Kenter gibi ünlü isimlerden oyunculuk dersi alan Yusuf Ömer Sınav Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim görmüştür. 2008 ve 2009 yılları arasında Doludizgin Yıllar dizisinde rol alan Ömer Sınav 2016 yılında babası Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği N'olur Ayrılalım dizisinde yönetmenlik yapmıştır. Sen Anlat Karadeniz ve İnadına Aşk dizilerinin de yönetmenliğini yapan Yusuf Ömer Sınav, Kızıl Elma dizisinde de yardımcı yönetmenlik yapmıştır. 


Son Güncelleme: 24.06.2021 21:23
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