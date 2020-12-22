Yusuf Hemedani tarihte kimdir, ne zaman yaşamıştır?

Yetiştirdiği pek çok alim ile merak edilmeye başlayan Yusuf Hemedani araştırılıyor. Hemedani’nin öğrencileri, Abdülkadir Geylani ile olan ilişkisi araştırılmaya devam ediyor.

Yusuf Hemedani kimdir?

1048 – 1140 tarihleri arasında yaşayan ve dönemimin ileri gelen din adamlarından olan Yusuf Hemedani’nin tam adı Ebu Yakup Hamdani’dir. türbesi Merv şehrinde bulunan Hemedani, Hoca Ahmet Yesevi’nin hocasıdır.

Yusuf Hemedani hayatı

Nakşibendi olan Yusuf Hemedani, Allah’a hizmet etmek için Merv, Herat, Semerkandve Buhara’da dersler vermiştir. Tarihi kaynaklara göre dönemin Selçuklu Hun hükümdarı olan sultan Sencer Yusuf Hemedani’ye bağlılığını bildirmiştir. Bu nedenle Yusuf Hemedani Hocaların Hocası olarak bilinmektedir.

18 yaşında geldiği Bağdad’da fıkıhı öğrenen Hemedani küçük yaşına rağmen Ebu İshak tarafından özel ilgi ile eğitilmiştir. Hanefi mezhebinde fıkıh alimi olan Hemedani daha sonrasında hadis ilmini öğrenmek için alimlerden ders almıştır. Tasavvufu Ebi ‘Ali el-Fermadi’den öğrenen Hemedani kemale ulaşmıştır. Yaya olarak 37 kez hacca giden Hemedani tefsir, fıkıh, tasavvuf, hadis ve kelam eğtimleri almıştır.

Yusuf Hemedani’nin öğrencileri

60 yılı aşkın bir süre boyunca insanları eğiten ve doğru yolu göstermeye çalışan Hemedani pek çok öğrenci ve alim yetiştirmiştir. Abdullâh-î Berkî, Hasan-î Endâkî, Ahmed Yesevî ve Abdülhâlik-i Goncdüvânî döneminin büyük alimlerinin hocası olan Yusuf Hemedani’nin öğrencilerinden Ahmet Yesevi Kazakistan bölgesine göçerek büyük hizmetlerde bulunmuştur. Hemedani vefat etmeden önce tüm öğrenci ve sevenlerine Abdülhalik-i Goncdüvani’yi yerine hoca olarak seçmiş ve bildirmiştir.

Yusuf Hemedani kişiliği

Eğitimini gerçek İslam alimlerinden alan ve dönemin büyük alimler ile sohbetler eden Yusuf Hemedani orta boylu, buğday tenli, kumral ve zayıf birisiydi. Varını yoğunu muhtaçlara veren Hemedani herkese iltifatlar eden, merhametli ve iyi niyetli bir insandır. Yolda yürürken bile Kur’an-ı Kerim okuyan Hemedani 700 cüzü de ezbere bilirdi. Salman-ı Farisi’nin sarığı ve asasına sahip olan Hemedani, yanına gelen herkese dini doğru öğretmeye çalışırdı.

Öğrencilerine ve kendisinden yardım isteyen herkese Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhiselam’ın yolundan gitmeleri için tavsiyeler verirdi.

Yusuf Hemedani hakkında rivayetler

Bir gün Yusuf Hemedani’nin kapısına bir kadın geldi. Ağlayan kadın oğlunun Bizans tarafından esir edildiğini söyleyerek yardım istedi. Hemedani kadına sabret diye yanıt verince kadın sabredecek gücüm kalmadı dedi. Hemedani ellerini açarak Allahım sen bu kadının evladını esirlikten kurtar diye dua etti. Kadın eve döndüğünde oğlu evdeydi. Hemen oğluna olayları anlatmasını isteyen kadına oğlu, ayaklarım bağlı şekilde bir zindandaydım başımda da bir asker vardı. Sonra birisi geldi beni aldı ve buraya getirdi dedi.

Bir defasında ise Yusuf Hemedani vaaz verirken birisi ayağa kalkarak sus artık yalan söylüyorsunuz der. Hemedani adama dönerek asıl siz susunuz. Size diri denmez der ve adam orada ölür.

Abdülkadir Geylani ile Yusuf Hemedani ilişkisi

Ibn-i Hacer-i Mekkî'nin Fetâvâ-i Hadîsiyye kitabında aktarıldığına göre Ebû Saîd Abdullah, Ibn-üs-Sakkâ ve Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî ilim öğrenmek üzere Bağdat’a gelirler. Yusuf Hemedani’nin Nizamiye Medresesinde vaaz verdiği duyar ve vaazı dinlemek için yola çıkarlar. Bunun üzerine Ibn-üs- Sakka der ki;

"Ona bir soru soracağım ki cevabını veremeyecek." dedi. Bunun üzerine Ebu Said Abdullah dönerek "Ben de bir soru soracağım. Bakalım cevap verebilecek mi?" der en son Abdülkadir Geylani ise Allah korusun soru sormak bize mi düşer ben Hemedani hocayı görmekle şereflenir, bereketlenirim der.

Talebeler Yuusf Hemedani’nin bulunduğu yere ulaşırlar. Ancak Hemedani orada değildir. Birkaç saat bekleme sonrasında Hemedani gelir ve,

"Yazıklar olsun sana, ey Ibn-üs-Sakkâ! Demek bana, cevâbını bilemeyeceğim suâl soracaksin ha! Senin sormak istedigin suâl şudur. Cevâbı da şöyledir. Ben görüyorum ki, senden küfür kokusu geliyor." dedi.

Sonra Ebû Saîd Abdullah'a dönerek; "Sen de bana bir suâl soracaksın ve bakacaksın ki, ben o suâlin cevâbını nasıl vereceğim. Senin sormaya niyet ettigin suâl şudur ve cevâbı da şöyledir. Fakat sen de edebe riâyet etmedigin için, ömrün hüzün ile geçecek," dedi.

Sonra Abdülkâdir Geylânî'ye döndü. Ona yaklaştı ve;

"Ey Abdülkâdir! Bu edebinin güzelliği ile, Allahü teâlâyi ve Resûlü (s.a.v)´nü râzı ettin. Ben senin Bağdat'ta bir kürsîde oturduğunu, çok yüksek bilgiler anlattığını ve;

"Benim ayağım, bütün evliyânın boyunları üzerindedir," dediğini sanki görüyor gibiyim ve ben, yine senin vaktindeki bütün evliyâyı, senin onlara olan yüksekliğin karşısında boyunlarını eğmiş hâlde olduklarını görüyor gibiyim," der ve yok olur. Talebeler Yusuf Hemedani’yi bir daha görmezler.

Aradan geçen yıllar sonrasında Geylani büyür ve evliyalar arasında üstün birisi haline geldi. Çok yüksek makamlara kavuşan Geylani bir gün yüksek bir kürsüde oturmuş vaaz verirken der ki,

Benim ayağım, bütün evliyânın boyunları üzerindedir." Zamânında bulunan bütün evliyâ, onun kendilerinden çok yüksek oldugunu bilirler ve üstünlügü karşısında boyunları eğri olurdu.’ Dedi bu cümle sonrasında yıllar önce Yusuf Hemedani’nin kendisine dediği aklına geldi.

Ibn-üs-Sakka Yusuf Hemedani ile arasında geçenlerden sonra ser’i ilimlere yöneldi. Öyle naif ve güzel konuşurdu ki bu özelliği nedeni ile Sultana ulaştı. Sultan onu Bizans’a göndererek elçi olmasını istedi. Bizans’a giden Sakka Hristiyan oldu.