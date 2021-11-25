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Yusuf Arat kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?

Yusuf Arat kimdir? Nerelidir? Sorularını sizler için cevapladık! Yusuf Arat hakkındaki tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

25 Kasım 2021 Perşembe 09:29
Yusuf Arat kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?
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Yusur Arat’ın hayatı hakkındaki bigilere ve yer aldığı projerlerin isimlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

 

Yusuf Arat kimdir? Yer aldığı projeler nelerdir?

1979 yılında dünyaya gelen kariyerini oyunculuk üzerine kuran Yusuf Arat son zamanların sevilen dizisi Eşkıya Dünyay Hükümdar Olmaz’da yer almıştır. Edho dizisinin ilk 3 sezonunda istihbaratçı rolünü oynamıştır. 2010 yılında ise “Neden Silah?” kısa filminde yer almıştır.

Oyunculuk eğitimini Ekol Drama Sanat Evi’nde alan oyuncunun nereli olduğu ve doğum yeri hakkındaki bilgilere ulaşılamamıştır. 


Son Güncelleme: 25.11.2021 09:29
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Anahtar Kelimeler:
Yusuf AratEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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