Yunus Emre Kılınç kim, kaç yaşında? Yunus Emre Kılınç hayatı

30 Ocak 1983 senesinde Sakarya’da doğan, Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Tiyatrona amatör olarak 1998 senesinde Sakarya Erenler Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinde başlamıştır. Kendisi gibi oyunculukla uğraşan Sinem Akar Kılınç'la mutlu bir evliliği vardır.

2003 yılında Bozkurt Kuruç’un Konya Devlet Tiyatrosunda yönetmenliğini yaptığı “Bağdat Hatunu” isimli oyunla profesyonel olarak ilk defa performans göstermiştir. 2006 – 2008 yılları içinde Bursa Devlet Tiyatrosu’nda “Tatlı Kaçık, Siyah Çoraplılar, Hacivat – Karagöz Gölge Oyunu, Kara Kedi Geçti, Akıllı Soytarı, Yarınlara Geç Kalmadan” isimli oyunlarda oynamıştır. 2011 yılında da Bakırköy Belediye Tiyatrolarında oyunculuk yapmaya başlayarak, “Külhanbeyli Müzikali, Hoşu’nun Utancı, Sıkıyönetim, Azizce, Güneşin Çocukları” isimli oyunlarda rol almış, yönetmenliğini Emrah Eren’in yaptığı “Hayvan Çiftliği” isimli oyunda asistan olarak çalışmıştır.

Yer aldığı diziler

Anneler ile Kızları

Yamak Ahmet

Yerden Yüksek

Al Gülüm Ver Gülüm

Yer aldığı filmler