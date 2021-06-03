Yunus Emre Kılınç kim, kaç yaşında? Yunus Emre Kılınç hayatı

2003 yılında Bozkurt Kuruç’un Konya Devlet Tiyatrosunda yönetmenliğini yaptığı “Bağdat Hatunu” isimli oyunla profesyonel olarak ilk defa performans göstermiştir. 2006 – 2008 yılları içinde Bursa Devlet Tiyatrosu’nda “Tatlı Kaçık, Siyah Çoraplılar, Hacivat – Karagöz Gölge Oyunu, Kara Kedi Geçti, Akıllı Soytarı, Yarınlara Geç Kalmadan” isimli oyunlarda oynamıştır. 2011 yılında da Bakırköy Belediye Tiyatrolarında oyunculuk yapmaya başlayarak, “Külhanbeyli Müzikali, Hoşu’nun Utancı, Sıkıyönetim, Azizce, Güneşin Çocukları” isimli oyunlarda rol almış, yönetmenliğini Emrah Eren’in yaptığı “Hayvan Çiftliği” isimli oyunda asistan olarak çalışmıştır.
Yer aldığı diziler
- Anneler ile Kızları
- Yamak Ahmet
- Yerden Yüksek
- Al Gülüm Ver Gülüm
Yer aldığı filmler
- Öğrenci İşleri (2015)
- Azazil: Düğüm (2014)
- Adı Aşk Bu Eziyetin (2010)
Son Güncelleme: 03.06.2021 14:00