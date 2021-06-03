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Yunus Emre Kılınç kim, kaç yaşında? Yunus Emre Kılınç hayatı

Sevilen oyuncu Yunus Emre Kılınç’ın hayatı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Yunus Kılınç kim, kaç yaşında? İşte Yunus Emre Kılınç hayatı!

03 Haziran 2021 Perşembe 14:00
Yunus Emre Kılınç kim, kaç yaşında? Yunus Emre Kılınç hayatı
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30 Ocak 1983 senesinde Sakarya’da doğan Yunus Emre Kılınç, Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.  Tiyatro hayatına amatör olarak 1998 senesinde Sakarya Erenler Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinde başlamıştır. Kendisi gibi oyunculukla uğraşan Sinem Akar Kılınç'la mutlu bir evliliği vardır.

2003 yılında Bozkurt Kuruç’un Konya Devlet Tiyatrosunda yönetmenliğini yaptığı “Bağdat Hatunu” isimli oyunla profesyonel olarak ilk defa performans göstermiştir. 2006 – 2008 yılları içinde Bursa Devlet Tiyatrosu’nda “Tatlı Kaçık, Siyah Çoraplılar, Hacivat – Karagöz Gölge Oyunu, Kara Kedi Geçti, Akıllı Soytarı, Yarınlara Geç Kalmadan” isimli oyunlarda oynamıştır. 2011 yılında da Bakırköy Belediye Tiyatrolarında oyunculuk yapmaya başlayarak, “Külhanbeyli Müzikali, Hoşu’nun Utancı, Sıkıyönetim, Azizce, Güneşin Çocukları” isimli oyunlarda rol almış, yönetmenliğini Emrah Eren’in yaptığı “Hayvan Çiftliği” isimli oyunda asistan olarak çalışmıştır.

Yer aldığı diziler

  • Anneler ile Kızları
  • Yamak Ahmet
  • Yerden Yüksek
  • Al Gülüm Ver Gülüm

Yer aldığı filmler

  • Öğrenci İşleri (2015)
  • Azazil: Düğüm (2014)
  • Adı Aşk Bu Eziyetin (2010)

Son Güncelleme: 03.06.2021 14:00
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