Yunus Emre Karabacak diskalifiye mi edildi, neden yok? Yunus Emre'nin hastalığı ne?

Dünyanın en zorları arasında yer alan ‘’ 2021 hız kesmeden devam ediyor. 21 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan yarışmada Gönüllüler takımında yer alan’ın yarışmada yer almaması izleyicileri telaşlandırdı.

Spor kariyeri ve karakteri ile herkes tarafından sevilen başarılı oyuncu, kısa zaman öncesinde sakatlandığı için pazar akşamı yer almadı. Tedavisinin hala devam ettiği Karabacak için henüz diskalifiye durumu bulunmamaktadır.