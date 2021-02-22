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Yunus Emre Karabacak diskalifiye mi edildi, neden yok? Yunus Emre'nin hastalığı ne?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışması ‘Survivor’ 32. bölümde Gönüllüler takımında yer alan Yunus Emre Karabacak son bölümde yer almaması izleyicilerin gözünden kaçmadı. Yunus Emre Karabacak’ın yarışmada olmaması sevenleri telaşlandırırken akıllarda elendi mi sorusu yer alıyor? Yunus Emre Karabacak neden yok? Yunus Emre’nin hastalığı ne?

22 Şubat 2021 Pazartesi 13:38
Yunus Emre Karabacak diskalifiye mi edildi, neden yok? Yunus Emre'nin hastalığı ne?
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Dünyanın en zor yarışmaları arasında yer alan ‘Survivor’ 2021 hız kesmeden devam ediyor. 21 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan yarışmada Gönüllüler takımında yer alan Yunus Emre Karabacak’ın yarışmada yer almaması izleyicileri telaşlandırdı.

 Spor kariyeri ve karakteri ile herkes tarafından sevilen başarılı oyuncu, kısa zaman öncesinde sakatlandığı için pazar akşamı yer almadı. Tedavisinin hala devam ettiği Karabacak için henüz diskalifiye durumu bulunmamaktadır.



Son Güncelleme: 22.02.2021 13:38
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SurvivorYunus Emre KarabacakDiskalifiyeYarışma
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