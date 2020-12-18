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Yün Bebek filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yün Bebek filmi fragmanı

Ümmiye Koçak tarafından yazılan ve yönetilen "Yün Bebek" filminin konusu merak konusu oldu. Ümmiye Koçak tarafından hazırlanan ve birden fazla ödüle layık görülen "Yün Bebek" filminde rol alan kişilerin kimler olduğu araştırılmaya devam ediliyor.

18 Aralık 2020 Cuma 21:38
Yün Bebek filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yün Bebek filmi fragmanı
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"Yün Bebek" filmi, Mersin'in Toros dağlarında yaşam süren Yörük kadınları ve kadına yönelik şiddetin hikayesini anlatıyor. Ümmiye Koçak, Mersin'in Arslanköy ilçesinde çekilen "Yün Bebek" filmini yazdı ve yönetti.

 

Yün Bebek filminin konusu nedir?

Ümmiye Koçak Mersin'in Arslanköy ilçesinde çekilen Yün Bebek filmini yazdı ve yönetti. Toros Dağları'nda yaşayan Yörük kadınlarının hayatlarını anlatan filmin kadrosunda Arslan Köylü Kadın Tiyatrosu üyeleri ve bölgede yaşayan köylü kadınlar yer aldı. Film, kadına yönelik fiziksel ve sözlü şiddeti Anadolu kadınlarının gözünden sunuyor.

Toros Dağları'nın tepesinde yaşayan Yörük kızı Elif'in hayatı, babaannesiyle dağlar arasında sıkışıp kalmıştır. Babaannenin kendisine ve annesine uyguladığı baskı hayatlarını perişan etmiştir. Elif'in annesi Hatice ise bütün gün kayınvalidesinin hakaretleriyle, yemek pişirmek, temizlik yapmak, odun toplamak ve sağmakla mücadele ediyor. Bütün bu baskılar yetmezmiş gibi Hatice'nin ikinci kocası Ali de annesinin baskısıyla Hatice'ye kötü davranır. Evin karı kocasını ortada memnun edecek hiçbir şey yoktur. Elif'in küçük dünyası, evde yaşanan çatışmaların ortasında ezilir. Bu dünya küçük bir yün oyuncak bebek sayesinde canlanıyor. Arkadaşında gördüğü yün bebek, hayata tutunmanın ve savaşmanın temeli olacaktır.

Oyuncak bebek talebi Elif'i hırsızlığa bile sürüklemiştir. Babaannesinden yüksek sesle azar işiten Elif'in bu azarlanması muhtemelen son olacaktır. Çünkü babaannesi evde düşer ve yaralanır bu olaydan sonra ölüme biraz daha yaklaşır. Bu acil durum, ailedeki genel durumu önemli ölçüde etkiler. Ali bir gecede geri çekilir ve kimseyle ilgilenmez. Bu sırada Elif'in hayatında büyük bir değişiklik olur. Öğretmenleri Elif'in şehir merkezinde okuyor olması gerektiğine inanıyor. Hatice'nin bu kararı vermesi ne kadar zor olursa olsun, kızını okuması, hayatını kurtarması ve onunla aynı kaderi paylaşmaması için şehre göndermeye karar verir. Kızının geleceği onun için çok önemlidir. Elif'in kendi çekti acıları çekmemesi için bu yalnızlığa ve hasretine katlanması gerekir. Toros Dağları'nın tepesinde yaşayan yörük kızı Elif'in aile baskısı, şiddet ve dağlar arasında sıkışıp kalan annesi Hatice'nin kayınvalidesi ve kocasından yaşadığı şiddeti ve kızı için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Film, bir tiyatro topluluğundan 50 köylü tarafından canlandırılıyor. Oyuncu kadrosunda hiç erkek yok. Senaryodaki tek erkek olan Elif'in babası Ali, sadece eşini ve çocuğunu döverken gölgesi gözükür.

Filmin aldığı ödüller

Mersin'de köylü kadınların yer aldığı ve kadının kadına yaptığı şiddeti konu alan 'Yün Bebek' filmi New York Film Festivali'nde ödül aldı.

Filmin yazarı, yönetmeni ve oyuncularından Ümmiye Koçak, 'Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı" ödülüne layık görüldü.

 




Son Güncelleme: 18.12.2020 21:38
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Anahtar Kelimeler:
Yün BebekÜmmiye KoçakFilmYörükKızıElif
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