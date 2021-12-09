Yumi’s Cells dizisinin konusu nedir?

Dizi, Yumi adındaki 32 yaşında olan bir kadınını sabah uyanması ile başlıyor. Yanında yatan partneri saatin 7.30 olduğunu ve artık uyanmasının gerektiğini söylerken Yumi karakterinde oldukça fazla bir heyecan vardır. Bu heyecanının nedeni ise partnerinin onu öpmek için kalkmasıdır. Ancak birkaç saniye içerisinde, seyirci Yumi karakterinin rüya gördüğünü fark edecektir.

Söylentilere göre, Yumi karakteri uzun zamandır tek başına yaşayan bekar bir kadın. En son ilişkisi üç yıl öncesinde olduğu için bugünlerde kendini iş maratonunun içine hapsetmiştir. Çaışmakta olduğu muhasebe ofisinde müdür yardımcılığın kadar yükselir. Rahat bir şekilde birikim yaptığını ve kendine tam anlamı ile vakit ayırdığını düşünür. Fakat rüyasına giren ve kendisini öpen yakışıklı erkeğin, aslında onunla aynı ofiste çalışmakta olduğunu fark edince duygusal açıdan mottosu tamamen değişim gösterecektir. Ve ayrıca diziye ismini veren Yumi karakterinin hücreleri de bu sekans ile cereyan edecektir.

Yumi's Cells dizisinin yorumu

Dizi alışılmış bir komedi dizisiymiş gibi görünüyor ollsa da Yumi karakterinin kafasının içerisinde bulunan her biri ayrı hücrelerin animasyon benzeri görüntüleri ile farklılık oluşturuyor. Hücrelerinden birisi rüyasına giren Wu-Gi adındaki yakışıklı erkek ile konuşmalarını, bir diğeri iş yerinde konuşmaması gerektiğini, bir diğeri kanının acıktığını ve yorulduğunu belirtiyor. Yani kısaca bizlerin günlük yaşamımızda hissettiğimiz bütün farklı duygu ve enerji geçişlerini aktarıyor. Heyecanlı ve muzip bir yapısı olan Yumi karakteri de hücreleri ile yoğun diyaloglar kurarak gerek iş yaşamını gerek ise aşk yaşamını yoluna koymak için hunharca bir çaba gösterir.

Kore drama yapımlarında görmeye alaştığıız klişe dokunuşlardan farklı, hiç yoktan birkaç tane hamlesiyle moden dizi kültürüne yaklaşan bir tabloyla karşımıza çıkan dizi, kesinlikle kaçırılmaması ve izlenmesi gereken bir 1. bölüm görüntüsü çiziyor. Ve bu sayede bir sonraki bölümleri için de heyecanlanmamıza neden oluyor. Animasyon görüntülerinden (ki bu sahneler yalnızca hücre sahnelerinde), alt diyaloglarına dek tam anlamıyla kusursuz bir dizi. Kesinlikle izlemeniz ve izlettirmeniz gereken bir dizi. Bu doğrultuda bizim diziye on üzerinden verdiğimiz puan 7,5 oluyor.

Dizinin güncel IMDB puanı ise 9,4'tür.

Yumi\'s Cells dizisi oyuncu kadrosu

- Kim Go Eun – Kim Yoo Mi

- Ahn Bo Hyun – Ku Woong

- Lee Yoo Bi – Ruby

- Park Ji Hyun – Seo Sae Yi

- Joo Jong Hyuk – Louis

- Jung Soon Won –Nam

- Mi Ram – Aida

Yumi's Cells dizisi fragmanı