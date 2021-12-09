İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

Yumi’s Cells dizisinin konusu nedir?

Alışılmış Kore dram ve komedi yapımlarının ötesinde, animasyonla birleştirilmiş efsane bir dizi. Evet Yumi's Cells dizisinden bahsediyoruz. Peki, diziyi bu kadar övmemizi sağlayan ve farklılaştıran konusu ne? Cevabı yazımızın devamında...

09 Aralık 2021 Perşembe 04:16
Yumi’s Cells dizisinin konusu nedir?
Takip Et:

Dizi, Yumi adındaki 32 yaşında olan bir kadınını sabah uyanması ile başlıyor. Yanında yatan partneri saatin 7.30 olduğunu ve artık uyanmasının gerektiğini söylerken Yumi karakterinde oldukça fazla bir heyecan vardır. Bu heyecanının nedeni ise partnerinin onu öpmek için kalkmasıdır. Ancak birkaç saniye içerisinde, seyirci Yumi karakterinin rüya gördüğünü fark edecektir. 

Söylentilere göre, Yumi karakteri uzun zamandır tek başına yaşayan bekar bir kadın. En son ilişkisi üç yıl öncesinde olduğu için bugünlerde kendini iş maratonunun içine hapsetmiştir. Çaışmakta olduğu muhasebe ofisinde müdür yardımcılığın kadar yükselir. Rahat bir şekilde birikim yaptığını ve kendine tam anlamı ile vakit ayırdığını düşünür. Fakat rüyasına giren ve kendisini öpen yakışıklı erkeğin, aslında onunla aynı ofiste çalışmakta olduğunu fark edince duygusal açıdan mottosu tamamen değişim gösterecektir. Ve ayrıca diziye ismini veren Yumi karakterinin hücreleri de bu sekans ile cereyan edecektir. 

Yumi's Cells dizisinin yorumu

Dizi alışılmış bir komedi dizisiymiş gibi görünüyor ollsa da Yumi karakterinin kafasının içerisinde bulunan her biri ayrı hücrelerin animasyon benzeri görüntüleri ile farklılık oluşturuyor. Hücrelerinden birisi rüyasına giren Wu-Gi adındaki yakışıklı erkek ile konuşmalarını, bir diğeri iş yerinde konuşmaması gerektiğini, bir diğeri kanının acıktığını ve yorulduğunu belirtiyor. Yani kısaca bizlerin günlük yaşamımızda hissettiğimiz bütün farklı duygu ve enerji geçişlerini aktarıyor. Heyecanlı ve muzip bir yapısı olan Yumi karakteri de hücreleri ile yoğun diyaloglar kurarak gerek iş yaşamını gerek ise aşk yaşamını yoluna koymak için hunharca bir çaba gösterir. 

Kore drama yapımlarında görmeye alaştığıız klişe dokunuşlardan farklı, hiç yoktan birkaç tane hamlesiyle moden dizi kültürüne yaklaşan bir tabloyla karşımıza çıkan dizi, kesinlikle kaçırılmaması ve izlenmesi gereken bir 1. bölüm görüntüsü çiziyor. Ve bu sayede bir sonraki bölümleri için de heyecanlanmamıza neden oluyor. Animasyon görüntülerinden (ki bu sahneler yalnızca hücre sahnelerinde), alt diyaloglarına dek tam anlamıyla kusursuz bir dizi. Kesinlikle izlemeniz ve izlettirmeniz gereken bir dizi. Bu doğrultuda bizim diziye on üzerinden verdiğimiz puan 7,5 oluyor.

Dizinin güncel IMDB puanı ise 9,4'tür.

Yumi\'s Cells dizisi oyuncu kadrosu

- Kim Go Eun – Kim Yoo Mi

- Ahn Bo Hyun – Ku Woong

- Lee Yoo Bi – Ruby

- Park Ji Hyun – Seo Sae Yi

- Joo Jong Hyuk – Louis

- Jung Soon Won –Nam

- Mi Ram – Aida

Yumi's Cells dizisi fragmanı




Son Güncelleme: 09.12.2021 04:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yumis Cells Dizisi KonusuYumis Cells Dizisi Oyuncu Kadrosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İyi Olan Kazansın filminin konusu ve oyuncu kadrosu
İyi Olan Kazansın filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Bir Şans Daha filminin konusu nedir? Bir Şans Daha Olsa filminin oyuncu kadrosu ve karakterleri
Bir Şans Daha filminin konusu nedir? Bir Şans Daha Olsa filminin oyuncu kadrosu ve karakterleri
Gerçek Kahraman filminin konusu nedir?
Gerçek Kahraman filminin konusu nedir?
İşte Böyle Bir Kız filminin konusu nedir?İşte Böyle Bir Kız filminin oyuncu kadrosu
İşte Böyle Bir Kız filminin konusu nedir?İşte Böyle Bir Kız filminin oyuncu kadrosu
Starstruck dizisi konusu ve oyuncuları
Starstruck dizisi konusu ve oyuncuları
21 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 21 Haziran Gelinim Mutfakta puanları
21 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 21 Haziran Gelinim Mutfakta puanları

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Yumi’s Cells dizisinin konusu nedir?
İyi Olan Kazansın filminin konusu ve oyuncu kadrosu
UTK coin geleceği nasıl? Yükselişi devam eder mi?
Sivilce yapan yiyecekler hangileri? Uzmanlardan sivilcesi olanlara önemli uyarı
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 9 Aralık 2021 Perşembe Instagram giriş sorunu
9 Aralık 2021 Perşembe itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
Bir Şans Daha filminin konusu nedir? Bir Şans Daha Olsa filminin oyuncu kadrosu ve karakterleri
Netflix Luna Park dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Lehim Bandı İşçisi ne kadar kazanıyor?
A101'in 16 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? A101, 16 Eylül'de vatandaşları yeniden mutlu edecek
28 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor yayın akışı: Dizi, film ve programları
Bir Netflix içeriğiyle sizlerleyiz The Crowned Clown dizinin konusu ve yorumu
Anatomi adlı filmin teması nedir? Konusu ve yorumu
Gerçek Kahraman filminin konusu nedir?
Bilgisayarınızın aşırı ısınmasını nasıl önlersiniz? Bilgisayarlar en çok hangi işlemlerde ısı üretmektedir?
Hacamat nedir ? Hacamat yaptırmak nelere iyi gelir?
Nursel Köse kimdir, nerede doğmuştur? Nursel Köse evli mi? Nursel Köse kaç yaşında?
Fox TV Yalancılar ve Mumları Yakup kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.