Yüce Armağan Erkek kimdir? Yüce Armağan Erkek evli mi, nereli?

Güldür Güldür programının sevilen karakteri Naibe’yi canlandıran oyuncu Ecem Erkek’in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Yüce Armağan Erkek birçok kişinin merak konusu oldu..

Yüce Armağan Erkek kimdir?

24 Haziran 1989 senesinde Ankara’da doğan Yüce Armağan Erkek, lise eğitiminin sonrasında Mamak Belediyesi Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi ve Hacettepe Üniversitesi Türkçe Toplulugunda diksiyon eğitimini almış. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı Bölümünü 2015 senesinde tamamlayan oyuncu, 2017'de Hayat Sırları dizisine dahil olmuştur. Ayrıca Erkek, Behzat Ç, dizisinde de Alper karakteriyle rol aldı.

Aslen Ankaralı olan Yüce Armağan Erkek, 2016 senesinde ünlü oyuncu Ecem Erkek ile evlenmiş. Ancak bu evlilik 2020 yılında sona ermiştir.