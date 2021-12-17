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Youtube'un yeni abone şartı ne kadar olacak? Youtube'den önemli abone kararı

Ünlü video platformu Youtube’dan önemli bir abone kararı geldi. Karara göre para kazanmak ve topluluk gönderileri için gereken 1000 abone şartı düşürüldü. Peki Youtube’un yeni abone şartı ne kadar olacak? İşte yanıtı…

17 Aralık 2021 Cuma 06:22
Youtube'un yeni abone şartı ne kadar olacak? Youtube'den önemli abone kararı
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Youtube, bünyesinde video paylaşan kanalların para kazanması ve topluluk gönderilerinde paylaşılmaları için 1000 aboneye ulaşma şartı koymuştu. Bu durumun oldukça uzun sürmesi kanal sahiplerinin tadını kaçıran konulardan bir tanesiydi. Fakat son alınan bilgilere göre Youtube, abone şartında önemli bir değişikliğe giderek mevcut 1000 abone şartını düşürdü. Peki Youtube’un yeni abone şartı ne kadar olacak?

Youtube’un Yeni Abone Şartı Ne Kadar Olacak?

Youtube’un yeni kararına göre topluluk paylaşımı ve kanalların gelir elde edebilmesi için gereken 1000 abone şartı 500 aboneye düşürüldü. Bu karar sonrası büyük bir sevinç yaşayan kanalların hedefi artık 1000 aboneye değil 500 aboneye ulaşmak olacak.

Youtube’un bu yeni kararı 12 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmaya başlayacak. Bu müjdeli haberle beraber bir çok Youtube kullanıcısının kanalları üzerinde çalışmak konusunda motivasyonunun artması bekleniyor.


Son Güncelleme: 17.12.2021 06:22
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Anahtar Kelimeler:
YouTubeYeni Abone şartıVideoTopluluk Paylaşımı
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