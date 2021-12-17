Youtube'un yeni abone şartı ne kadar olacak? Youtube'den önemli abone kararı

Youtube, bünyesinde video paylaşan kanalların para kazanması ve topluluk gönderilerinde paylaşılmaları için 1000 aboneye ulaşma şartı koymuştu. Bu durumun oldukça uzun sürmesi kanal sahiplerinin tadını kaçıran konulardan bir tanesiydi. Fakat son alınan bilgilere göre Youtube, abone şartında önemli bir değişikliğe giderek mevcut 1000 abone şartını düşürdü. Peki Youtube’un yeni abone şartı ne kadar olacak?
Youtube’un Yeni Abone Şartı Ne Kadar Olacak?
Youtube’un bu yeni kararı 12 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmaya başlayacak. Bu müjdeli haberle beraber bir çok Youtube kullanıcısının kanalları üzerinde çalışmak konusunda motivasyonunun artması bekleniyor.
Son Güncelleme: 17.12.2021 06:22