Youtube Konuşanlar programı bilet fiyatları ne kadar? Hasan Can Kaya Konuşanlar bileti nereden alınır?

Son dönem içinde Youtube bünyesinde yayınlanan bölümleri ile milyonlarca kişi tarafından ilgiyle izlenen Konuşanlar programı sosyal medyanın gündemine geldi. Programın bölümlerini izleyen ve kahkahalara boğulan izleyiciler nasıl bilet satın alabileceklerini araştırmaya başladılar.

Konuşanlar bileti nereden alınır?

Hasan Can Kaya tarafından sunumu gerçekleştirilen Konuşanlar programının biletleri Biletix kapsamında satılmaktadır. Aşağıdaki kısımda biletlerin satın alınabileceği intenet adresi yer almaktadır.

Biletler ne kadara satılıyor?

Konuşanlar programına son dönem içinde gösterilen yoğun ilgiden dolayı bilet bulmak oldukça zor olmaktadır. Buna bağlı olarak tarihi belli olan Konuşanlar programları için biletlerin takip edilmesi ve çıkmasından hemen sonra satın alınması gerekmektedir.

Konuşanlar programını yerinde izleyebilmek için satın alınması gereken biletlerin fiyatları yerine göre değişiklik gösteriyor. Ortalama 130 TL bandından başlayan bilet fiyatları 200 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Hasan Can Kaya kimdir?

Hasan Can Kaya 1989 senesinde doğmuştur. Çocukluk döneminde yaptığı komik şakalarla her zaman insanların güldüğü bir karakter olan Kaya, mesleğini de komedyenlik ve tiyatro alanında seçmiştir. Kendi yazdığı hikaye ve senaryoları film haline dönüştürmek isteyen başarılı komedyen bir dönem senaristlik yapmıştır. Sonrasında alan değiştirerek stand up gösterileri yapmaya başlamıştır. İlk dönemde gösterilerine çok az insanın gittiği Hasan Can Kaya son dönem içinde milyonlarca kişi tarafından takip edilmektedir.

2020 senesinin başında Konuşanlar Talk Show ismiyle başladığı programının ilk bölümü Mayısıs ayında yayınlandı. 0 aboneye sahip olan kanal 3 ay içerisinde 10 milyon izlenmeyi aşmayı başardı.