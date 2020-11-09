YouTube İlber Ortaylı Bi’ Sorum Var programı başlıyor

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tuhaf YouTube kanalına ait olan "Bir sorum var!" programında yer alacak. Ünlü tarihçi "Bir sorum var!" programında çocuklar ile birlikte, onları en çok ilgilendiren sorulara yanıt bulacaklar.

Nurhak Kaya imzalı ve popüler caz kulübü Touché’ın eşliğinde, Zorlu PSM'nin çekimlerini gerçekleştirdiği gösterinin ilk bölümü bu akşam youtube.com/tuhaf adresinde gösterilecek.

Ortaylı, kişisel Instagram hesabından yeni projesini duyurarak, "Bu ülkenin çocuklarına güveniyorum ve onlarla birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz ... Çocuklar hayatta onları en çok ilgilendiren soruları soracak ve cevaplarını birlikte arayacağız. Bugün ilk bölümü yayınlanacak olan program www.youtube.com/tuhaf adresinde yayınlanacak.