İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
Son Dakika
ABD'de seçim sonuçları belli oldu!...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...

YouTube İlber Ortaylı Bi’ Sorum Var programı başlıyor

Ünlü tarihçi profesör doktor İlber Ortaylı, yeni bir youtube projesi olan Bi' Sorum Var programında yer alacak. Ortaylı'nın bu programda ne yapacağı merak ediliyor. Programın içeriğinin ne olacağı ise herkes tarafından merak edilmektedir.

09 Kasım 2020 Pazartesi 18:10
YouTube İlber Ortaylı Bi’ Sorum Var programı başlıyor
Takip Et:

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tuhaf YouTube kanalına ait olan "Bir sorum var!" programında yer alacak. Ünlü tarihçi "Bir sorum var!" programında çocuklar ile birlikte, onları en çok ilgilendiren sorulara yanıt bulacaklar.


Nurhak Kaya imzalı ve popüler caz kulübü Touché’ın eşliğinde, Zorlu PSM'nin çekimlerini gerçekleştirdiği gösterinin ilk bölümü bu akşam youtube.com/tuhaf adresinde gösterilecek.

Ortaylı, kişisel Instagram hesabından yeni projesini duyurarak, "Bu ülkenin çocuklarına güveniyorum ve onlarla birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz ... Çocuklar hayatta onları en çok ilgilendiren soruları soracak ve cevaplarını birlikte arayacağız. Bugün ilk bölümü yayınlanacak olan program www.youtube.com/tuhaf adresinde yayınlanacak.



Son Güncelleme: 09.11.2020 18:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İlber OrtaylıYouTube
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahar Candan Doya Doya Moda yarışmasına katılıyor
Bahar Candan Doya Doya Moda yarışmasına katılıyor
İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı

Popüler Haberler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.