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YouTube fenomenlerine darbe

YouTube platformunda aktif olan YouTuber’lara denetleme geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takibe alınan YouTuber’lara vergi incelemesi başlatıldı.

09 Şubat 2021 Salı 17:31
YouTube fenomenlerine darbe
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YouTube, son dönemlerde kendi fenomenlerini yaratıyor. Bu kişiler sosyal medyadan yüklü miktarlarda paralar kazanmaya başladı. Bundan dolayı YouTube platformunda aktif olan YouTuber’lara denetleme geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takibe alınan YouTuber’lara vergi incelemesi başlatıldı.

YouTube, dünyanın en büyük video paylaşım uygulaması olarak dikkat çekiyor. Burada kullanıcılar video çekip sisteme yüklüyorlar ve izlenme başına para kazanıyorlar. Bu kişilerin izlenme oranları yüksek olursa ciddi miktarlarda reklam geliri elde ediyorlar. Bundan dolayı YouTube platformunda aktif olan YouTuber’lara denetleme geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takibe alınan YouTuber’lara vergi incelemesi başlatıldı. Bu incelemeler geriye dönük olarak 5 yıllık bir süreci kapsayacak. Bundan en çok fenaomen kişilerin etkilenmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:31
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Anahtar Kelimeler:
YouTubeFenomen
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