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Your Honor dizisi nereden izlenir, Netflix'te var mı, konusu ne? Your Honor uyarlaması Hakim dizisi ne zaman başlayacak?

Breaking Bad dizisinin Walter White'ı Bryan Christon Your Honor dizisiyle ekranlara döndü. Diziyi izlemek isteyen izleyiciler Your Honor dizisi nereden izlenir, Netflix'te var mı konusu ne sorularına yanıt arıyor. Ayrıca dizisinin Türkiye uyarlaması Hakim dizisinin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu.

19 Şubat 2021 Cuma 16:30
Your Honor dizisi nereden izlenir, Netflix'te var mı, konusu ne? Your Honor uyarlaması Hakim dizisi ne zaman başlayacak?
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Breaking Bad dizisinde canlandırdığı Walter White karakteriyle efsaneleşen Bryan Christon’ın rol aldığı ‘Your Honor’ dizisinin uyarlaması Türkiye’de çekilecek. ‘Hakim’ adıyla uyarlanacak Your Honor 10 bölüm olarak yayımlanmış ve oldukça sevilmişti.

Your Honor dizisi konusu nedir?

Ülkemizde ‘Hakim’ adıyla uyarlanacak olan Your Honor dizisi, 7 Aralık 2020’den itibaren yayınlanmaya başladı. Showtime imzalı dizinin yeni bölümleri, Amerika’da yayınlanmasından 1 gün sonra beIn CONNECT kanalında ekranlara geliyor.

Kendisi de uyarlama bir dizi olan Your Honor, İsrail yapımı ‘Kvodo’ dizisinden uyarlanmış. Dizide, New Orleans’ta meydana gelen bir hukuk davası anlatılıyor. Bryn Christon ise dizide oğlu suça karışmış bir hakime hayat veriyor. Adaleti sağlamaya ömrünü adayan adam, oğlunun suç örgütüne karışmasının ardından onu koruyabilmek için mesleğini kullanır.

‘Hakim’ dizisi ne zaman başlayacak?

Your Honor dizisinin Türkiye uyarlaması olarak karşımıza çıkacak olan ‘Hakim’ dizisinin yapımcılığını Limon Film üstlenecek. Dizinin oyuncu kadrosunun tamamlanmasının ardından yakın bir süreçte çekimlere başlanması ve sonrasında ekranlara gelmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 19.02.2021 16:30
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Bryan ChristonYour HonorHakim
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