İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

'Your Honor' dizisi konusu nedir, hangi kanalda, ne zaman başlayacak?

ABD'de yayınlandığı günden bu yana çok izlenen 'Your Honor' dizisinin 'Hakim' ismiyle Türkiye'ye uyarlamasının olacağı haberlerinden sonra birçok kişi Your Honor dizisini konusunu araştırmaya başladı. Breaking Bad dizisiyle pek çok ödül alan Bryan Cranston başrolde olduğu dizinin konusuna, hangi kanalda yayınladığına ve ne zaman başlayacağına haberimizden ulaşabilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 17:20
'Your Honor' dizisi konusu nedir, hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
Takip Et:

Son zamanlarda Türkiye’de ‘Hakim’ ismiyle uyarlanacağı açıklanan ‘Your Honor’ dizisi, Türkiye’de 7 Aralık 2020 tarihinde yayınlanmaya başladı. Yapımını Showtime’ın üstlendiği dizinin yeni bölümleri ABD’de yayınlamasının ardından bir gün sonra Türkiye’de yayınlanıyor.

Your Honor dizisini konusu ne?

Başrolünde ünlü oyuncu Bryan Cranston’ın olduğu Your Honor dizisi, ülkemizde Bein Connect’te seyirci karşısına çıkıyor. Bir altın küre ve üç adette Emmy ödülü olan Bryan Cranston, Your Honor dizisindeki başarılı performansıyla yine dikkatleri çekiyor. ‘Kvodo’ adlı İsrail dizisinden uyarlanan Your Honor’da Cranston, Michael Desiato karakterini canlandırıyor.

 Dizide New Orleans kentinde hayatını sürdüren ünlü bir yargıç olan Michael Desiato’nun, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatının değişmesini anlatıyor. Karısı öldüğü için oğlu Adam’ı yalnız büyüten Michael, bir gün Adam’ın arabayla motosikletli bir genci çarparak ölmesine sebep olmasıyla hayatı değişir. Adam’ın öldürdüğü kişi kentin en büyük mafyasının liderinin oğlu olduğu için Michael, oğlunu korumak için yasaları çiğner ve suça bulaşmaya başlar.

Hakim dizisi ne zaman yayınlanacak?

Birçok başarılı yapımda imzası olan Limon Film’in sahibi Hayri Aslan, Your Honor dizisinin Türkiye haklarını alarak Türk televizyonlarına uyarlayıp seyirciyle buluşturacaklarını açıkladı.



Son Güncelleme: 19.02.2021 17:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Your HonorBryan CranstonBein ConnectHakimLimon FilmHayri Aslan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Hükümsüz dizisine yeni iki isim katılacak!
Hükümsüz dizisine yeni iki isim katılacak!
Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı!
Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı!
Toygar Işıklı'dan Ezel jenerik müziği Eyşan ile ilgili dikkat çeken paylaşım!
Toygar Işıklı'dan Ezel jenerik müziği Eyşan ile ilgili dikkat çeken paylaşım!
Kim Milyoner Olmak İster yayından mı kaldırıldı? Yeni bölüm neden yok?
Kim Milyoner Olmak İster yayından mı kaldırıldı? Yeni bölüm neden yok?

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? 21 Şubat 2021 Pazar hangi maç hangi kanalda yayınlanıyor?
Altın ne kadar oldu? 21 Şubat 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 21 Şubat 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 21 Şubat 2021 Pazar indirim fırsatları
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 21 Şubat 2021 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 21 Şubat 2021 Pazar
2021 Bedelli askerlik süresi kaç gündür? 2021 Bedelli askerlik süresi ve ücretleri
Bankaların güncel kredi faiz oranları 21 Şubat 2021 Pazar
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizi çekim yeri ve mekanları
Şampiyon dizisi ne zaman başlayacak? Dizi başlangıç tarihi açıklandı mı?
2020 Garanti Bankası EFT, Havale Ücretleri ve Saatleri
Mucize Doktor'a çocuk oyuncu Filiz kimdir? Gerçek adı nedir? Nisa Sofiya Aksongur hakkında bilgiler
2020 sulama hibe desteği başvuru tarihleri ve şartları
Ziraat Bankası EFT işlem saatleri ve ücretleri
Show TV Akrep konusu ve dizi oyuncuları
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TV8 canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Malta’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 21 Şubat 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Kanal D canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.