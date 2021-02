'Your Honor' dizisi konusu nedir, hangi kanalda, ne zaman başlayacak?

Son zamanlarda Türkiye’de ‘Hakim’ ismiyle uyarlanacağı açıklanan ‘Your Honor’ dizisi, Türkiye’de 7 Aralık 2020 tarihinde yayınlanmaya başladı. Yapımını Showtime’ın üstlendiği dizinin yeni bölümleri ABD’de yayınlamasının ardından bir gün sonra Türkiye’de yayınlanıyor.

Your Honor dizisini konusu ne?

Başrolünde ünlü oyuncu’ın olduğu Your Honor dizisi, ülkemizde’te seyirci karşısına çıkıyor. Bir altın küre ve üç adette Emmy ödülü olan Bryan Cranston, Your Honor dizisindeki başarılı performansıyla yine dikkatleri çekiyor. ‘Kvodo’ adlı İsrail dizisinden uyarlanan Your Honor’da Cranston, Michael Desiato karakterini canlandırıyor.

Dizide New Orleans kentinde hayatını sürdüren ünlü bir yargıç olan Michael Desiato’nun, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatının değişmesini anlatıyor. Karısı öldüğü için oğlu Adam’ı yalnız büyüten Michael, bir gün Adam’ın arabayla motosikletli bir genci çarparak ölmesine sebep olmasıyla hayatı değişir. Adam’ın öldürdüğü kişi kentin en büyük mafyasının liderinin oğlu olduğu için Michael, oğlunu korumak için yasaları çiğner ve suça bulaşmaya başlar.

Hakim dizisi ne zaman yayınlanacak?

Birçok başarılı yapımda imzası olan Limon Film’in sahibi Hayri Aslan, Your Honor dizisinin Türkiye haklarını alarak Türk televizyonlarına uyarlayıp seyirciyle buluşturacaklarını açıkladı.