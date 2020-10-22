You yeni sezon ne zaman başlayacak? You 3. sezona üç yeni oyuncu

Netflix platformu üzerinde son dönem içinde en çok ilgi gösterilen yapımlardan biri olarak karşımıza çıkan You dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yayınlanan ilk iki sezonu ile birlikte milyonlarca kişi tarafından izlenerek beğenilen You dizisinin üçüncü sezonuyla ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı.

You Dizisi Yeni Sezon Karakterleri

Yakın bir tarihte Travis Van Winkle ve Shalita Grant ikilisinin You dizisinin oyuncu kadrosuna girdiğinin ifade edilmesi ardından yeni bir isim daha açıklandı. Bu isim Scott Speedman olarak söylendi. Kısa bir süre önce Animal Kingdom dizisinde yer alan oyuncu, Penn Badgley ve Victoria Pedretti’nin yer aldığı dizinin üçüncü kadrosuna tekrar eden önemli bir karakterle dahil oldu.

Speedman You dizisinde başarılı bir CEO’yu canlandıracak. Ancak hayat verdiği Matthew karakteri insanlarla ilişkiler kurma konusunda biraz çekingen biri olarak izleyici karşısına geçecek. Bu özelliği ile ön plana çıkan ve gizemli bir hava bırakan Matthew aslında oldukça duygu yoğunluğu olan biri olarak kendini gösterecek.

Dizinin yeni sezon kadrosunda yer alan diğer isim Van Winkle, Joe’yu kendi yakın çevresinin içine sokan Cary isminde karizmatik bir zengin kişiyi canlandıracak. Grant’in ise yerel olarak ünlenmiş bir momfluencer olan Sherry’yi canlandıracağı aktarılanlar arasında yer aldı.

Daha önce yaşadıklarından dolayı aşka tövbe eden Joe artık Will Bettelheim ismini kullanmaktadır. Will alıştığımız Joe’dan çok daha farklı bir karakter öne sürerken, Los Angeles’e gelerek burada geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.