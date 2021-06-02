Yolun Açık Olsun film konusu ve oyuncuları

Yolun Açık Olsun filmi
Lanistar Medya ve Same Film ile birlikte çekilecek olan "Yolun Açık Olsun" filminde başrolleri Engin Akyürek ve Tolga Sarıtaş üstleniyor. "Yolun Açık" filmi net bir tarihi olmasada Netflix'te vizyona girecek ve filmin hazırlıkları Haziran 2021’de başlayacak. Daha kolay olması için çekimlerin Ağustos ayında tamamlanması bekleniyor. Filmin çıkış tarihinin Aralık veya Kasım 2021 olması bekleniyor. Yolun Açık Olsun filminin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin olacak. Yolun Açık Olsun filminin kadrosuna yeni oyuncular katılacak. Birçok ünlü isme teklifler gittiği ve kadronun yakında oluşturulacağı tahmin ediliyor. Filmin konusuna dair henüz bir bilgi yok. Filmin konusu ilerleyen günlerde belli olacak.
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Tolga Sarıtaş :30 Mayıs 1991 senesinde İstanbul’da doğmuştur. En son Arıza dizisinde rol almıştır. Yolun Açık Olsun filminde başrolde yer alacak.
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Engin Akyürek :Engin Akyürek 1981 senesinde Erzincan’da doğmuştur. Bu zamana kadar birçok yapımda yer alan Akyürek, en son Sefirin Kızı dizisinde rol aldı. Yolun Açık Olsun filmin başrolde yer alacak.