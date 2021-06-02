Yolun Açık Olsun film konusu ve oyuncuları

Yolun Açık Olsun filmi

Lanistar Medya ve Same Film ile birlikte çekilecek olan "Yolun Açık Olsun" filminde başrolleri Engin Akyürek ve Tolga Sarıtaş üstleniyor. "Yolun Açık" filmi net bir tarihi olmasada Netflix'te vizyona girecek ve filmin hazırlıkları Haziran 2021’de başlayacak. Daha kolay olması için çekimlerin Ağustos ayında tamamlanması bekleniyor. Filmin çıkış tarihinin Aralık veya Kasım 2021 olması bekleniyor. Yolun Açık Olsun filminin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin olacak. Yolun Açık Olsun filminin kadrosuna yeni oyuncular katılacak. Birçok ünlü isme teklifler gittiği ve kadronun yakında oluşturulacağı tahmin ediliyor. Filmin konusuna dair henüz bir bilgi yok. Filmin konusu ilerleyen günlerde belli olacak.

Yolun Açık Olsun filminin başrolünde yer alan isimlerden;