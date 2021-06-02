İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Yolun Açık Olsun film konusu ve oyuncuları

Yolun Açık Olsun filmi 2021 yılının sonlarına doğru Netflix'te yayınlanmaya başlanacak. Filmin çekimlerine Haziran ayında başlandı. Yolun Açık Olsun filminde yer alacak isimler netlik kazanıyor. Yolun Açık Olsun filminin oyuncuları kimlerdir? Merak edilen bir diğer soru da Yolun Açık Olsun filminin konusunun ne olduğu oldu. İşte Yolun Açık Olsun filminin oyuncuları ve konusu...

02 Haziran 2021 Çarşamba 22:15
Yolun Açık Olsun film konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Yolun Açık Olsun filmi

  Lanistar Medya ve Same Film ile birlikte çekilecek olan "Yolun Açık Olsun" filminde başrolleri Engin Akyürek ve Tolga Sarıtaş üstleniyor. "Yolun Açık" filmi net bir tarihi olmasada Netflix'te vizyona girecek ve filmin  hazırlıkları Haziran 2021’de başlayacak.  Daha kolay olması için çekimlerin Ağustos ayında tamamlanması bekleniyor. Filmin çıkış tarihinin Aralık veya Kasım 2021 olması bekleniyor. Yolun Açık Olsun  filminin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin olacak. Yolun Açık Olsun  filminin kadrosuna yeni oyuncular katılacak. Birçok ünlü isme  teklifler gittiği  ve kadronun yakında oluşturulacağı tahmin ediliyor. Filmin konusuna dair henüz bir bilgi yok. Filmin konusu ilerleyen günlerde belli olacak.

Yolun Açık Olsun filminin başrolünde yer alan isimlerden;

  • Tolga Sarıtaş :

    30 Mayıs 1991 senesinde İstanbul’da doğmuştur. En son Arıza dizisinde rol almıştır. Yolun Açık Olsun filminde başrolde yer alacak.

  • Engin Akyürek :

    Engin Akyürek 1981 senesinde Erzincan’da doğmuştur. Bu zamana kadar birçok yapımda yer alan Akyürek, en son Sefirin Kızı dizisinde rol aldı. Yolun Açık Olsun filmin başrolde yer alacak.

Son Güncelleme: 02.06.2021 22:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yolun Açık Olsun FilmiYolun Açık Olsun Filminin Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix Ölüler Ordusu filmin konusu nedir? Army Of The Dead oyuncuları ve konusu
Netflix Ölüler Ordusu filmin konusu nedir? Army Of The Dead oyuncuları ve konusu
Kanal D Operasyon 41 yarışma programı konsepti nasıl olacak? Operasyon 41 yarışma programı sunucusu kimdir?
Kanal D Operasyon 41 yarışma programı konsepti nasıl olacak? Operasyon 41 yarışma programı sunucusu kimdir?
Rıza Esendemir kimdir, kaç yaşında? Rıza Esendemir hakkında bilgiler
Rıza Esendemir kimdir, kaç yaşında? Rıza Esendemir hakkında bilgiler
Parker filmi konusu nedir? Parker filmi hangi kanalda? Parker filmi oyuncuları
Parker filmi konusu nedir? Parker filmi hangi kanalda? Parker filmi oyuncuları
Mad for Each Other dizisinin konusu ve incelemesi
Mad for Each Other dizisinin konusu ve incelemesi
Sokağın Çocukları dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Blu TV Sokağın Çocukları 3. sezon yayınlanacak mı?
Sokağın Çocukları dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Blu TV Sokağın Çocukları 3. sezon yayınlanacak mı?

Popüler Haberler

Yolun Açık Olsun film konusu ve oyuncuları
2 Haziran 2021 reyting sonuçları; Kuruluş Osman, Sadakatsiz reyting birincisi kim oldu?
Microsoft Edge Bing bildirimleri nasıl kapatılır?
Netflix Ölüler Ordusu filmin konusu nedir? Army Of The Dead oyuncuları ve konusu
Kanal D Operasyon 41 yarışma programı konsepti nasıl olacak? Operasyon 41 yarışma programı sunucusu kimdir?
Rıza Esendemir kimdir, kaç yaşında? Rıza Esendemir hakkında bilgiler
Parker filmi konusu nedir? Parker filmi hangi kanalda? Parker filmi oyuncuları
A101 10 Haziran 2021 aktüel indirimli ürünler kataloğu
OPPO Reno 5 Lite fiyatı ve özellikleri
Sadakatsiz 31. bölüm izle Kanal D kesintisiz full tek parça canlı yayın
Ziraat Bankası prim borcu kredisinin emeklilere sağladığı avantajlar ve şartları
ÇYDD burs başvuru formu nasıl doldurulur? 2021 ÇYDD burs gerekli belgeler
Uyanış Selçuklu dizi oyuncusu Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy hakkında bilgiler
Stajyerlere maaş vermek zorunlu mu? 2021 Stajyer maaşları ne kadar?
Yemin dizisi Feride kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cansu Tuman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?
Türk telekom 10 gb internet nasıl yapılır? 2021
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Maraşlı dizisi ne zaman final yapacak?
TV yayın akışı 3 Haziran 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2021 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.