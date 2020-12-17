Yolsuzlar Çetesi filmi türü ve konusu nedir, nerede çekildi? Yolsuzlar Çetesi oyuncu kadrosu ve fragmanı

Kanal D’de 23.15’te seyirciylerin merakla beklediği Yolsuzlar Çetesi filmi hakkında detaylar...

Yolsuzlar çetesi ne yapmaya çalışıyor?

Dükkan açmak için paraya ihtiyaç duyan Fiko ve Kamil bunun için evlerini ipotek ettirir ve tefeciden borç para alırlar. Tefeci Rıfat bu durumu fırsat bilip açtıkları büfeyi ve evleri almaya çalışır, verdiği borç parayı daha önce aniden isteyince Fiko ve Kamil bir an önce para kazanıp senedi ödeme zorunda kalır. Mahalleden Cafer ile el ele verip para kazanmak için uğraşırlar. Tefeci Rıfat durumu daha da zorlaştırarak dükkanı ateşe verir. Bu sırada Rıfat da başka bir mafya olan Süleyman ile sıkı bir savaşın içindedir. Fiko ve kunaz kardeşi Taki ile Kamil ve onun aşkı Gülay’ın da hikayede yer aldıkları zorlu mücadaleden sağ çıkmak için elinden geleni yapmaya çalışacaktırlar.

Oyuncu Kadrosu

Osman Sonant, Beyti Engin, Özge Sezince, Kadir Çöpdemir, Pascal Nouma, Mesut Can Tomay, Burak Güneş ve Ali Tutal isimleri oyuncu kadrosunda.

Osman Sonant, Beyti Engin, Özge Sezince, Kadir Çöpdemir, Pascal Nouma, Mesut Can Tomay, Burak Güneş ve Ali Tutal isimleri oyuncu kadrosunda.