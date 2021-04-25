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Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşımdaki araba markası ne?

Sevilen filmlerden biri olan Yol Arkadaşım’ın çekim yeri ve filmde yer alan araba markası seyirciler tarafından merak edildi. Filmin yayınladığı kanal ise bu sorulara yanıt verdi.

25 Nisan 2021 Pazar 20:25
Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşımdaki araba markası ne?
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Televizyon ekranlarında yayınlanan Yol Arkadaşım filminin başrolünde Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Emre Kınay, Eda Ece ve Aslı Bekiroğlu ile Bahar Şahin var. Oyuncular arasında ayrıca Muharrem Bayrak, Toygan Avanoğlu ve Dilber Ay gibi isimlerde yer almakta. BKM tarafından çekilen film, 2017 yılında çekilmiştir. Vizyon tarihi ise 27 Ekim 2017’dir. Komedi türünde çekilen filmin süresi ise 115 dakikadır.  

Film, vizyon tarihi boyunca, 2 milyon 60 bin 866 kişi tarafından izlendi ve 22 milyon 603 bin 509 TL gişe hasılatı elde etti. Filmde, başarısız ilaç mümessili olan Onur ve arkadaşı Şeref’in komik ve eğlenceli hikayesi ele alınmaktadır.

filmin kahvaltı sahnesi nerede çekildi?

Filmde yer alan kahvaltı sahnesi ise Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çekilmiştir. Filmin çoğu sahnesi ise Balıkesir Ayvalık’ta çekilmiştir. Filmin bazı sahneleri İstanbul’da çekilmiştir.

Filmde yer alan ve dikkat çeken araba sahnelerinde ise arabanın markası merak edilmiştir.  Filmde kullanılan araba markası Daihatsu Materia’dır. Film ise 25 Nisan Pazar günü saat 20.00’de Show TV ekranlarında olacak.

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 20:25
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Anahtar Kelimeler:
Show TvFilmYol ArkadaşımOğuzhan Koç
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