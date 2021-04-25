Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları

Başrollerinde Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Aslı Bekiroğlu, Eda Ece ve Emre Kınay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yol Arkadaşım bu akşam ekranlarda seyirci ile buluşacak. Gerek eleştirmenler tarafından gerekse vizyona girdiği dönemde izleyenler tarafından oldukça çok beğenilen filme dair ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Peki, Yol Arkadaşım nerede çekildi? İşte Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları…

Yol Arkadaşım filminin konusu ne?

Yol Arkadaşım filmi oyuncu kadrosu

Oğuzhan Koç

İbrahim Büyükak

Emre Kınay

Eda Ece

Aslı Bekiroğlu

Bahar Şahin

Muharrem Bayrak

Toygan Avanoğlu

Rahşan Fırtına

Eser Yenenler

Dilber Ay

Yol Arkadaşım filmi çekim yerleri

Başarısız bir ilaç mümessili olan Onur, Kurban Bayramı’na 3 gün kala 3 ayrı hedefine ulaşmaya çalışır. Onurun bu 3 hedefi; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesi ile tanışmak, kovulduğu işine geri dönmek, ilk iki hedefini yol arkadaşı Şeref’e rağmen yine de başarmak. Onur, hedeflerini yerine getirmek için bir telefon uygulaması ile tanıştığı ve tek ortak noktaları gitmek istedikleri yer olan Şeref’le beraber eğlence ve macera dolu bir yolculuğa başlar.

Filmin çekim yerleri genel olarak İstanbul’un ilçeleri oldu. Aynı zamanda Balıkesir Ayvalık’ta da çekimler gerçekleştirildi.