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Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları

2017’de vizyona giren Yol Arkadaşım isimli film bu akşam TV ekranlarında tekrardan seyirciyle buluşacak. Peki, Yol Arkadaşım nerede çekildi? İşte Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları…

25 Nisan 2021 Pazar 18:27
Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları
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Başrollerinde Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Aslı Bekiroğlu, Eda Ece ve Emre Kınay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yol Arkadaşım bu akşam ekranlarda seyirci ile buluşacak. Gerek eleştirmenler tarafından gerekse vizyona girdiği dönemde izleyenler tarafından oldukça çok beğenilen filme dair ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Peki, Yol Arkadaşım nerede çekildi? İşte Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları…

Yol Arkadaşım filminin konusu ne?

Başarısız bir ilaç mümessili olan Onur, Kurban Bayramı’na 3 gün kala 3 ayrı hedefine ulaşmaya çalışır. Onurun bu 3 hedefi; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesi ile tanışmak, kovulduğu işine geri dönmek, ilk iki hedefini yol arkadaşı Şeref’e rağmen yine de başarmak. Onur, hedeflerini yerine getirmek için bir telefon uygulaması ile tanıştığı ve tek ortak noktaları gitmek istedikleri yer olan Şeref’le beraber eğlence ve macera dolu bir yolculuğa başlar.

Yol Arkadaşım filmi oyuncu kadrosu

  • Oğuzhan Koç
  • İbrahim Büyükak
  • Emre Kınay
  • Eda Ece
  • Aslı Bekiroğlu
  • Bahar Şahin
  • Muharrem Bayrak
  • Toygan Avanoğlu
  • Rahşan Fırtına
  • Eser Yenenler
  • Dilber Ay

Yol Arkadaşım filmi çekim yerleri

Filmin çekim yerleri genel olarak İstanbul’un ilçeleri oldu. Aynı zamanda Balıkesir Ayvalık’ta da çekimler gerçekleştirildi.




Son Güncelleme: 25.04.2021 18:27
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YolArkadaşımKonusuOyuncuları
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