Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları

Başrollerinde Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Aslı Bekiroğlu, Eda Ece ve Emre Kınay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yol Arkadaşım bu akşam ekranlarda seyirci ile buluşacak. Gerek eleştirmenler tarafından gerekse vizyona girdiği dönemde izleyenler tarafından oldukça çok beğenilen filme dair ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Peki, Yol Arkadaşım nerede çekildi? İşte Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları…
Yol Arkadaşım filminin konusu ne?
Yol Arkadaşım filmi oyuncu kadrosu
- Oğuzhan Koç
- İbrahim Büyükak
- Emre Kınay
- Eda Ece
- Aslı Bekiroğlu
- Bahar Şahin
- Muharrem Bayrak
- Toygan Avanoğlu
- Rahşan Fırtına
- Eser Yenenler
- Dilber Ay
Yol Arkadaşım filmi çekim yerleri
Filmin çekim yerleri genel olarak İstanbul’un ilçeleri oldu. Aynı zamanda Balıkesir Ayvalık’ta da çekimler gerçekleştirildi.
Son Güncelleme: 25.04.2021 18:27