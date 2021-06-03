Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi? Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları

Senaryosunu ünlü komedyen İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği Yol Arkadaşım filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları gündem oldu. Yol Arkadaşım filmi bu akşam saat 20:00’de Show TV’den ekranlara gelecek.

Yol Arkadaşım konusu

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı’na üç gün kala Ayvalık’ta ailesiyle tatil yapan kız arkadaşının ailesiyle tanışma planı yapan Onur’un kovulduğu işini geri kazanması gerekmektedir. Onur Ayvalık’a gitmek için bir yol arkadaşına ihtiyaç duyar o kişi de Şeref olacaktır. Şeref yol uygulamasıyla Onur’u bulmuş ikilinin Ayvalık’a giden yolda başlarına gelmeyen kalmaz. İşler giderek çığırından çıkar.

Yol Arkadaşım oyuncuları

Oğuzhan Koç (Onur)

İbrahim Büyükak (Şeref)

Emre Kınay

Eda Ece

Aslı Bekiroğlu

Bahar Şahin (Cemre)

Muharrem Bayrak

Toygan Avanoğlu

Rahşan Fırtına

Eser Yenenler (Konuşan adam)

Dilber Ay (Muzaffer Usta)

Yol Arkadaşım nerede çekildi?

Yol Arkadaşım filminin çekimleri İstanbul’un farklı semtlerinde başlamış ardından Ayvalık’ta devam etmiştir.