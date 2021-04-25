Yol Arkadaşım Bahar kimdir? Aslı Bekiroğlu hakkında bilgiler

Yapımcılığını BKM Mutfak’ın yaptığı 2017 yapımı komedi filmi Yol Arkadaşım filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Filmde yer alan Bahar karakterinin kim olduğu ve gerçek hayatta kimin hayat verdiği merak edilmektedir.

Yol Arkadaşım Bahar kimdir?

Filmde Onur ve Şeref’in yol arkadaşlığını yapan Bahar aynı zamanda Onur ile sevgilidir. Bahar gitar çalan güzel bir genç kızdır. Filmde Bahar karakterine Aslı Bekiroğlu hayat vermektedir.

Aslı Bekiroğlu kimdir?

1995 yılının 16 Kasım gününde dünyaya gelen Aslı Bekiroğlu, Bahçeşehir Üniversitesi’nde Beslenme ve Diyetetik okumuştur. Sonrasında İstanbul Üniversitesi’nde Arp ve Solfej okuyan Bekiroğlu ilk olarak Adı Mutluluk isimli yapımda yer almıştır.

Aslı Bekiroğlu rol aldığı yapımlar

Adı Mutluluk

Gülümse Yeter

Jet Sosyete

İkimizin Yerine

Yetiş Zeynep

Benim Tatlı Yalanım

Yol Arkadaşım