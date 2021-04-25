Yol Arkadaşım Bahar kimdir? Aslı Bekiroğlu hakkında bilgiler

Yapımcılığını BKM Mutfak’ın yaptığı 2017 yapımı komedi filmi Yol Arkadaşım filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Filmde yer alan Bahar karakterinin kim olduğu ve gerçek hayatta kimin hayat verdiği merak edilmektedir.
Yol Arkadaşım Bahar kimdir?
Filmde Onur ve Şeref’in yol arkadaşlığını yapan Bahar aynı zamanda Onur ile sevgilidir. Bahar gitar çalan güzel bir genç kızdır. Filmde Bahar karakterine Aslı Bekiroğlu hayat vermektedir.
Aslı Bekiroğlu kimdir?
1995 yılının 16 Kasım gününde dünyaya gelen Aslı Bekiroğlu, Bahçeşehir Üniversitesi’nde Beslenme ve Diyetetik okumuştur. Sonrasında İstanbul Üniversitesi’nde Arp ve Solfej okuyan Bekiroğlu ilk olarak Adı Mutluluk isimli yapımda yer almıştır.
Aslı Bekiroğlu rol aldığı yapımlar
Adı Mutluluk
Jet Sosyete
İkimizin Yerine
Yetiş Zeynep
Benim Tatlı Yalanım
Yol Arkadaşım