İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 filmi konusu ve oyuncuları

Serinin ikinci filmi Yol Arkadaşım 2 televizyon izleyicisiyle buluşuyor. İzleyiciler Yol Arkadaşım 2 filmi konusu ve oyuncularını merak ediyor. Yol Arkadaşım 2 filminin başrollerinde İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç yer alıyor.

10 Ekim 2021 Pazar 13:55
Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 filmi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı Yol Arkadaşım filminin ikincisi televizyon ekranların geliyor. İzleyiciler Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi, Yol Arkadaşım 2 filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor.

Serinin ikinci filminde şans eser tanışan Onur ve Şeref yepyeni bir yolcuğa çıkar. Ancak bu yolculukta ikilinin başı bir türlü beladan kurtulmaz.

Yol Arkadaşım 2 filmi konusu

Ayvalık’ta yapılan yolculukta tanışıp dost olan Onur ve Şeref’in dostlukları giderek sıkılaşmıştı. İkili hayata beraber tutunmak için bir araya gelir. Ancak iki farklı karaktere sahip olan Onur ve Şeref’in başı beladan bir türlü kurtulmaz.

Şeref, Onur’un sesine çok güvenir ve ona müzik kariyerinde yardım etmek ister. Onur’u bir müzik yarışmasına katılma konusunda ikna eden Şeref, yeni bir yolculuğa hazırlanır. Ancak bu yolculuk sırasında da ikilinin başına farklı olaylar gelir.

Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi?

Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı Yol Arkadaşım 2 filminin çekimleri İstanbul’da başlamıştır. Daha sonra filmin çekimleri İstanbul Ayvalık yolu üzerindeki birçok farklı noktada devam etmiştir. Filmin bazı sahneleri de Ayvalık’ta çekilmiştir.

Yol Arkadaşım 2 oyuncuları

Yol Arkadaşım 2 filminin başrollerinde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak yer almaktadır. Filmde ikiliye Ezgi Eyüboğlu, Dilber Ay, Olgun Toker, Kadir Polatçı ve Bahar Şahin gibi isimler eşlik etmektedir.


Son Güncelleme: 10.10.2021 13:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan KoçYol Arkadaşım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yalnız Kurt dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Yanlız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var?
Yalnız Kurt dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Yanlız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var?
Kuruluş Osman yeni sezon yakında başlayacak! ATV Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman?
Kuruluş Osman yeni sezon yakında başlayacak! ATV Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman?
MasterChef'in sevilen yarışmacısı Tunahan programdan ne kadar kazanıyor?
MasterChef'in sevilen yarışmacısı Tunahan programdan ne kadar kazanıyor?
Ada Masalı dizisi reytinglerde ne durumda? Ada Masalı yayın hayatına devam edecek mi?
Ada Masalı dizisi reytinglerde ne durumda? Ada Masalı yayın hayatına devam edecek mi?
ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapacak? ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezona iyi başlayamadı
ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapacak? ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezona iyi başlayamadı
Kanal D Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizisinin yapımcılarından önemli yeni sezon açıklaması
Kanal D Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizisinin yapımcılarından önemli yeni sezon açıklaması

Popüler Haberler

Yalnız Kurt dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Yanlız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var?
11 Ekim 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 11 Ekim Pazartesi at yarışı programı
TJK 10 Ekim 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 10 Ekim 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Ekim 2021 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller 10 Ekim 2021 Pazar güncel liste
Nöbetçi Noter 10 Ekim 2021 Pazar açık noterler listesi - 10 Ekim 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Telegram indirim ve fırsat kanalları 2021 - Telegram’da indirim kuponu ve kampanya grupları
QNB Finansbank’tan ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası
BİM 8 Ekim 2021'de hangi ürünleri getiriyor? Aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Çılgın sayısal loto 6 Ekim 2021 Çarşamba çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın sayısal loto sonuçlarını nereden öğrenmeli?
İŞKUR 3.550 TL maaşla 12 ilde personel alımı başladı!
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı
Bilim insanları duyurdu: Dünyayı yutacak büyüklükte kara delik tespit edildi!
28 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışında neler var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.