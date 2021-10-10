Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 filmi konusu ve oyuncuları

Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı Yol Arkadaşım filminin ikincisi televizyon ekranların geliyor. İzleyiciler Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi, Yol Arkadaşım 2 filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor.

Serinin ikinci filminde şans eser tanışan Onur ve Şeref yepyeni bir yolcuğa çıkar. Ancak bu yolculukta ikilinin başı bir türlü beladan kurtulmaz.

Yol Arkadaşım 2 filmi konusu

Ayvalık’ta yapılan yolculukta tanışıp dost olan Onur ve Şeref’in dostlukları giderek sıkılaşmıştı. İkili hayata beraber tutunmak için bir araya gelir. Ancak iki farklı karaktere sahip olan Onur ve Şeref’in başı beladan bir türlü kurtulmaz.

Şeref, Onur’un sesine çok güvenir ve ona müzik kariyerinde yardım etmek ister. Onur’u bir müzik yarışmasına katılma konusunda ikna eden Şeref, yeni bir yolculuğa hazırlanır. Ancak bu yolculuk sırasında da ikilinin başına farklı olaylar gelir.

Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi?

Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı Yol Arkadaşım 2 filminin çekimleri İstanbul’da başlamıştır. Daha sonra filmin çekimleri İstanbul Ayvalık yolu üzerindeki birçok farklı noktada devam etmiştir. Filmin bazı sahneleri de Ayvalık’ta çekilmiştir.

Yol Arkadaşım 2 oyuncuları

Yol Arkadaşım 2 filminin başrollerinde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak yer almaktadır. Filmde ikiliye Ezgi Eyüboğlu, Dilber Ay, Olgun Toker, Kadir Polatçı ve Bahar Şahin gibi isimler eşlik etmektedir.