Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım 2 fragmanı, oyuncuları ve konusu

Yılmaz Erdoğan'ın öğrencilerinden olan ve onun eleğinden geçen iki başarılı oyuncu İbrahim Büyük ve Oğuzhan Koç'un başrollerini üstlendiği film geçtiğimiz senelerinde izleyicisi ile buluışmuş ve akılllarda yer edinmişti. Film uzun süre sosyal medya gündeminde yer alarak en çok konuşulanlar listesine girmişti.

Oyunculuklarının yanı sıra TV8 ekranlarında yaptıkları talk şov programı ile de başarılı işler çıkaran ve aralarında Eser Yenenler'de olan program bir hayli izlenmişti. İbrahim Büyük ve Oğuzhan Koç ikilisi daha sonra beyaz perde de buluştu.

Sizler için bugün Yol Arkadaşım 2 sinema filminin konusu irdeledik. İşte yarıntılar.

Yol Arkadaşım 2 filminin başrollerinde tahmin ettiğiiniz üzere Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyük ikilisi yer aldı. Diğer oyuncular ise Ezgi Eyüboğlu ve ünlü şarkıcı Dilber Ay yer aldı. Adları Şeref ve Onur olan iki kafadarın yol hikayesini anlatan bu güzel yapım Onur'un eski işi ilaç temsilciliğine geri dönmesi ve can arkadaşı Şeref'in bu işi engellemek için yaptıklarını konu ediniyor.

Balıkesir'in şirin ilçesi Ayvalık'a yaptıkları yolculuk sırasında dost olan arkadaş nasıl olunurun tam karşılığı olan iki arkadaş son yıllarda daha da çok birbirlerine sımsıkı sarılmıştır. Aslında iki karakteri birbirine tam zıttır. Ama arkadaşlıkları onları bir arada tutmaya devam etmiştir. Ama hayatlarında yaşadıkları olumsuzluklar her zaman devam eder ve başları ağrır. Müzik dünyası içerisine girmeye çalışan ve bu konuda başarılı olmak isteyen Onur'un menejerliğini Şeref yapmak ister. Bu iş hakkında hiçbir alakası olamayan Şeref'in işi hiçte kolay değildir. Ters giden herşeye artık dayanamayan ve eski işi ilaç mümessilliğine geri dönemeye karar veren Onur'a engel olmak isteyen Şeref acil olarak ona tune ayarlar ve yola koyulurlar.

İstanbul'da başlayan film genelde İstanbul Balıkesir yolu üzerinde çekimleri yapıldı ve en son Balıkesir Ayvalık'ta son buldu.

OYUNCU KADROSU

İbrahim Büyükak (Şeref)

Oğuzhan Koç (Onur)

Ezgi Eyüboğlu (Çilek)

Dilber Ay (Muzaffer Usta)

Olgun Toker (Selim)

Kadir Polatçı (Nevzat)

Bahar Şahin (Cemre)

Aycan Koptur (Ayşen)

Kıvanç Baran Arslan (Veli)

Tamer Levent (Şükran)

Ülkü Duru (Gülümser)