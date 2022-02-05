Yoktan Seçmeli dizisinin oyuncu kadrosu netleşiyor! Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü nereli kaç yaşında?

Yayın hayatına yeni başlayacak olan Yoktan Seçmeli adlı dizinin her geçen gün oyuncu kadrosundaki isimler netleşiyor. Şimdi de Yoktan Seçmeli dizisinin kadrosunda güze oyuncu Hazar Ergüçlü’nün katılacağı açıklandı.

Yoktan Seçmeli dizisinin yapımcılığını NTC Medya’nın üstleneceğinin belirlenmesinin ardından dizinin kadrosuna dahil olan isimler günden güne belli oluyor. Yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üsteleneceği, Yoktan Seçmeli dizisinin başrolünde ise güzel ve başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü’nün olacağının haberini üzerine diziseverler Hazar Ergüçlü’nün hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor.

Hazar Ergüçlü kimdir?

3 yılı aşkın Onur Ünlü ile birlikteliği olan ve aralarında yaş farkını görmezden gelen Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün aşkları Yoktan Seçmeli dizisinde de devam edecek. Şimdilerde Alev Alev adlı dizide Çiçek karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü, Yoktan Seçmeli adlı yeni intenet platformu dizisinde başrol oyuncusu olarak oyunculuk kariyerine devam edecektir. Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 yılında Kıbrıs’ta doğmuştur. Şimdilerde 29 yaşının içinde olan oyuncu, Medcezir adlı dizideki muhteşem oyunculuk performansıyla herkesin sevdiği ve beğendiği bir oyuncu olmayı başarmıştır. Hazar Ergüçlü son dönemde Hakan Muhafız, Ahlat Ağacı, Analar Anneler ve Yüksek Sosyete gibi dizilerde yer almıştır. 1.68 cm boyunda olan güzel oyuncu 54 kilodur. Onur Ünlü ile de yakın bir zamanda evlilik düşünmektedir.