Yılmaz Erdoğan’ın başrolünde yer aldığı Kin filminden resmi fragman yayınlandı

Usta oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan’ın yeni projesi Kin merakla bekleniyor. Uzun süredir beklenen film Netflix’ten yayınlanacak. Son olarak “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü” adlı filmle ekranlara gelen Yılmaz Erdoğan şimdi de Kin filmiyle izleyiciyle buluşacak.

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği yönetmen koltuğunda Türkan Derya’nın yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda da güçlü isimler yer alıyor.

Güney Kore yapımı bir filmden uyarlanan Kin filminin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Cem Yiğit Üzümoğlu, Rüzgar Aksoy ve Duygu Sarışın yer alıyor.

Kin filmi konusu

Başkomiser Harun, mesleğinde başarılı biridir. Arkadaşlarıyla bir kutlama yemeğine giden Harun, bu kutlamada terfi almayı bekler. Harun kutlamanın ardından eve dönerken saldırıya uğrar ve kendisini savunmak isterken bir cinayet işler. Bu durum ertesi sabah emniyete ulaşacaktır. Harun bu durumu herkesten saklar ve kendi işlediği cinayeti çözmeye başlar.