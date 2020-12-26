Yılmaz Erdoğan, Netflix'de yayınlanacak'Kin' filminde başrol olarak yer alacak

Kin filminde oynayacak

Kanal D ekranlarında yayınlanan’nin sunucusu olangeçen günlerde programda kısa bir süre olmayacağını açıklamıştı. Bunun ardından programa Yılmaz Erdoğan’ın yerinekısa süre için sunuculuk yapacağı duyuruldu.

Netflix’te yayınlanmak üzere BKM Film’in çektiği Kin filminin yönetmenliğini Türkan Derya yapacak. Başrollerde ise Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Rüzgar Aksoy ile Cem Yiğit olacak. Filmin çekimleri Köyceğiz’de yapılacak.