Yılmaz Erdoğan, Netflix'de yayınlanacak'Kin' filminde başrol olarak yer alacak

26 Aralık 2020 Cumartesi 23:37
Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2
’nin sunucusu olan Yılmaz Erdoğan
geçen günlerde programda kısa bir süre olmayacağını açıklamıştı. Bunun ardından programa Yılmaz Erdoğan’ın yerine Eser Yenenler
kısa süre için sunuculuk yapacağı duyuruldu.
Kin filminde oynayacak
Netflix’te yayınlanmak üzere BKM Film’in çektiği Kin filminin yönetmenliğini Türkan Derya yapacak. Başrollerde ise Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Rüzgar Aksoy ile Cem Yiğit olacak. Filmin çekimleri Köyceğiz’de yapılacak.
Son Güncelleme: 26.12.2020 23:37
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