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Yılmaz Erdoğan, Netflix'de yayınlanacak'Kin' filminde başrol olarak yer alacak

Çok Güzel Hareketler 2’nin sunuculuğuna ara veren Yılmaz Erdoğan'ın yeni projesi belli oldu. Netflix'de yayınlanacak Kin filminde başrol oyuncusu olarak yer alacak.

26 Aralık 2020 Cumartesi 23:37
Yılmaz Erdoğan, Netflix'de yayınlanacak'Kin' filminde başrol olarak yer alacak
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2’nin sunucusu olan Yılmaz Erdoğan geçen günlerde programda kısa bir süre olmayacağını açıklamıştı. Bunun ardından programa Yılmaz Erdoğan’ın yerine Eser Yenenler kısa süre için sunuculuk yapacağı duyuruldu.

Kin filminde oynayacak

Netflix’te yayınlanmak üzere BKM Film’in çektiği Kin filminin yönetmenliğini Türkan Derya yapacak. Başrollerde ise Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Rüzgar Aksoy ile Cem Yiğit olacak. Filmin çekimleri Köyceğiz’de yapılacak.



Son Güncelleme: 26.12.2020 23:37
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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz ErdoğanKinNetflixAhmet Mümtaz TaylanEser YenenlerÇok Güzel Hareketler 2
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