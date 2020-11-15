Yılmaz Erdoğan ile Öğrence programı ne zaman yayınlanıyor

Yılmaz Erdoğan ile Öğrence programı 7 Kasım 2020 Cumartesi günü TRT 2 ekranlarında yayınlanacak. Yazarın saatliği 500 TL’ye verdiği yazarlık dersini yazar Yılmaz Erdoğan ekran karşısında ücretsiz olarak verecek.

Organize İşler 1, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı ve Vizontele Tuuba gibi yapımların senaristliğini üstlenen Erdoğan, Öğrence programında yazarlığın bütün yönlerini izleyicilere anlatacak.

Yılmaz Erdoğan ile Öğrence programının tekrarı

Yılmaz Erdoğan kimdir?

Programın 1. bölüm tekrarı 8 Kasım Pazar saat 16.00’da TRT 2 ekranlarında olacak.

4 Kasım 1967 tarihinde Hakkari’de dünyaya gelen Erdoğan, İstanbul’da okulunu yarıda bırakıp tiyatroya adamıştır. Senaristliği beğenilince Levent Kırca’nın ‘’Olacak O Kadar’’ programının baş yazarı olan Yılmaz’ın özel bir yazarlık eğitimi bulunmamaktadır.