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Yılmaz Erdoğan ile Öğrence ne zaman yayınlanacak? Yılmaz Erdoğan ile Öğrence programı konusu ve formatı

Yılmaz Erdoğan artık uzmanlığını BKM Mutfak ‘ta bulunan öğrencilerine anlattığı gibi "Yılmaz Erdoğan ile Öğrence" adı altında herkese anlatacak. Yılmaz Erdoğan, TRT 2'nin yeni programı "Yılmaz Erdoğan ile Öğrence" ile yazar, yönetmenlik ve oyunculuk bilgilerini paylaşacak.

06 Kasım 2020 Cuma 17:59
Yılmaz Erdoğan ile Öğrence ne zaman yayınlanacak? Yılmaz Erdoğan ile Öğrence programı konusu ve formatı
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7 Kasım itibariyle TRT 2’nin yeni programı "Yılmaz Erdoğan ile Öğrence" her Cumartesi akşamı 20: 00'da yayınlanacak.

Erdoğan, yazar, yönetmen ve oyuncu olarak bilgilerini yazar adayları, sinema ve tiyatro severler ile paylaşacak.


Yılmaz Erdoğan yazıp yönetmiş olduğu filmlerde izleyicileri ve farklı hikâye geleneklerinin öneklerini bir araya getirerek 1980'lerde başlamış olduğu televizyon odaklı senaryo yazımı 1990'larda tiyatro, 2001'de sinemayla devam etti. Tüm deneyim ve birikimlerini seyirciye aktaracak.

Sınıfta gerçekleşen ve 13 bölümden oluşan program, senaryo yazmakla ilgilenen ve yazmaya meraklı her yaştan gelecek vadeden yazarlara rehberlik edecek.

Erdoğan senaryo yazma tekniklerini kendi dilinde, öğrenme ve eğlenceyi birleştiren bir üslupla, biçim-içerik uyumunda, uluslararası kurallara uygun olarak anlatacak.



Son Güncelleme: 06.11.2020 17:59
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Yılmaz Erdoğan İle ÖğrenceTRT 2YazarOyuncuYönetmen
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