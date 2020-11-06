Yılmaz Erdoğan ile Öğrence ne zaman yayınlanacak? Yılmaz Erdoğan ile Öğrence programı konusu ve formatı

7 Kasım itibariyle TRT 2’nin yeni programı "Yılmaz Erdoğan ile Öğrence" her Cumartesi akşamı 20: 00'da yayınlanacak.

Erdoğan, yazar, yönetmen ve oyuncu olarak bilgilerini yazar adayları, sinema ve tiyatro severler ile paylaşacak.

Yılmaz Erdoğan yazıp yönetmiş olduğu filmlerde izleyicileri ve farklı hikâye geleneklerinin öneklerini bir araya getirerek 1980'lerde başlamış olduğu televizyon odaklı senaryo yazımı 1990'larda tiyatro, 2001'de sinemayla devam etti. Tüm deneyim ve birikimlerini seyirciye aktaracak.

Sınıfta gerçekleşen ve 13 bölümden oluşan program, senaryo yazmakla ilgilenen ve yazmaya meraklı her yaştan gelecek vadeden yazarlara rehberlik edecek.

Erdoğan senaryo yazma tekniklerini kendi dilinde, öğrenme ve eğlenceyi birleştiren bir üslupla, biçim-içerik uyumunda, uluslararası kurallara uygun olarak anlatacak.