Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketlerden ayrıldı mı, neden ÇGBH'nin yeni bölümünde yok?

6 Aralık tarihinde Kanal D ekranlarında yeni bölümü ile yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 izleyicilerini yine güldürmeyi başardı. Binlerce izleyici tarafından yayınlanan her bölümü ilgiyle takip edilen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin son bölümünde ise ilginç bir ayrıntı görüldü. Komedi programının son bölümünde Yılmaz Erdoğan’ın yerine Eser Yenenler’in moderatörlük görevini üstlenmesi ardından, Yılmaz Erdoğan’ın yapımdan ayrılıp ayrılmadığı ile ilgili sorular sorulmaya başlandı.
Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareket Bunlar 2’den ayrıldı mı?
Son Güncelleme: 07.12.2020 01:16