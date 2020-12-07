İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketlerden ayrıldı mı, neden ÇGBH'nin yeni bölümünde yok?

Kanal D ekranlarının sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile ilgili yeni bir iddia ortaya kondu. Önemli isim Yılmaz Erdoğan'ın programdan ayrıldığına yönelik iddialar ortaya atıldı. Yılmaz Erdoğan farklı bir nedenden dolayı programa bir süre katılamayacağını açıkladı...

07 Aralık 2020 Pazartesi 01:16
Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketlerden ayrıldı mı, neden ÇGBH'nin yeni bölümünde yok?
Takip Et:

6 Aralık tarihinde Kanal D ekranlarında yeni bölümü ile yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 izleyicilerini yine güldürmeyi başardı. Binlerce izleyici tarafından yayınlanan her bölümü ilgiyle takip edilen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin son bölümünde ise ilginç bir ayrıntı görüldü. Komedi programının son bölümünde Yılmaz Erdoğan’ın yerine Eser Yenenler’in moderatörlük görevini üstlenmesi ardından, Yılmaz Erdoğan’ın yapımdan ayrılıp ayrılmadığı ile ilgili sorular sorulmaya başlandı.

Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareket Bunlar 2’den ayrıldı mı?

Elde edilen bilgilere göre Yılmaz Erdoğan yeni filminin çekimleri için şehir dışına çıkıyor. Buna bağlı olarak yoğunluk içerisinde bir de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin çekimlerinde yer alamayacağı için buradaki görevini bir süreliğine eski öğrencisi Eser Yenenler’e aktardı. 4 hafta boyunca Yılmaz Erdoğan yerine Eser Yenenler burada moderatörlük görevini üstlenecek.

 



Son Güncelleme: 07.12.2020 01:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2Eser YenenlerYılmaz ErdoğanKanal D
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
The Undoing 2. sezonu yayınlanacak mı? The Undoing 2. sezon ne zaman?
The Undoing 2. sezonu yayınlanacak mı? The Undoing 2. sezon ne zaman?
Samsun'da Yangın! Oyun Diye Başladı, Gözlerinin Önünde Evleri Yandı..
Samsun'da Yangın! Oyun Diye Başladı, Gözlerinin Önünde Evleri Yandı..
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz'ı Uğur Güneş diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz'ı Uğur Güneş diziden ayrılıyor
Savaşçı dizisinde sular durulmuyor: 4 isim daha ayrılacak
Savaşçı dizisinde sular durulmuyor: 4 isim daha ayrılacak
Demet Özdemir'den veda paylaşımı: Hoşça kalın güzel insanlar
Demet Özdemir'den veda paylaşımı: Hoşça kalın güzel insanlar
Çağatay Ulusoy yeni bir dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor
Çağatay Ulusoy yeni bir dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Popüler Haberler

Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketlerden ayrıldı mı, neden ÇGBH'nin yeni bölümünde yok?
Yavuz oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Gebeliğin 25. haftasında annede ve bebekte yaşanan değişimler nelerdir?
Siyah elbiseye hangi ruj tercih edilmelidir?
A101 Kapıda nedir? A101 Kapıda indirme ve alışveriş yapma
2020/49 SGK tarafından bedeli ödenecek ilaçlar listesi
Yaşı 19 dizisi ne zaman başlayacak?
Stajyer maaşları ne kadar? Meslek Lisesi Staj eğitimleri ertelendi mi? MEB Meslek Lisesi stajları ne zaman?
2020 yılı bankaların işyeri kredisi için güncel faiz oranları ve kredi başvuru şartları
2020 Süt parası ödeneği ne kadardır? Süt parası kimlere ödenir?
Yemekteyiz 4 Ekim Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın finalinde kazanan kim oldu?
Korona virüsü nedeni ile ücretsiz izine çıkartılanlara 1.170 TL ödeme
Yemin dizisi Pelin kimdir? Gerçek adı nedir? Bengü Gürses hakkında bilgiler
Yedi numara dizisi kaç yılında nerede çekildi? 7 Numara dizisi kaç bölüm yayınlanacak?
Çiftçi Kayıt Sistemine nasıl kayıt olunur? ÇKS kaydı için gerekli evraklar ve şartlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 7 Aralık 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Güncel gümüş fiyatları 7 Aralık 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Survivor 2021 belli olan yarışmalar ve başlangıç tarihi
Sigorta Kollarından Biri Olan EK 5 Tarım Sigortası Nedir?
Türk Telekom iş başvuru ilanları nerede listelenir? Türk Telekom iş başvuru şartları ve güncel ilanları
Evde bakım maaşı yatan iller 7 Aralık 2020 Pazartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.