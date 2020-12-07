Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketlerden ayrıldı mı, neden ÇGBH'nin yeni bölümünde yok?

6 Aralık tarihinde Kanal D ekranlarında yeni bölümü ile yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 izleyicilerini yine güldürmeyi başardı. Binlerce izleyici tarafından yayınlanan her bölümü ilgiyle takip edilen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin son bölümünde ise ilginç bir ayrıntı görüldü. Komedi programının son bölümünde Yılmaz Erdoğan’ın yerine Eser Yenenler’in moderatörlük görevini üstlenmesi ardından, Yılmaz Erdoğan’ın yapımdan ayrılıp ayrılmadığı ile ilgili sorular sorulmaya başlandı.

Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareket Bunlar 2’den ayrıldı mı?

Elde edilen bilgilere göre Yılmaz Erdoğan yeni filminin çekimleri için şehir dışına çıkıyor. Buna bağlı olarak yoğunluk içerisinde bir de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin çekimlerinde yer alamayacağı için buradaki görevini bir süreliğine eski öğrencisi Eser Yenenler’e aktardı. 4 hafta boyunca Yılmaz Erdoğan yerine Eser Yenenler burada moderatörlük görevini üstlenecek.