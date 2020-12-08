Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler Bunlar'da neden yok, GHB 2'den ayrıldı mı?

Pazar akşamları ekrana gelen BKM' nin sevilen yapımı, KANAL D' nin en çok güldüren işlerinden bir tanesi Çok Güzel Hareketler bunlar için süpriz ayrılık.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLARIN YENİ SUNUCUSU KİM OLACAK?
Kanal D televizyonlarında yayınlanan BKM yapımı ÇGHB 2 için Yılmaz Erdoğan açıklama yaptı. Yeni bir film için set temposuna girecek olan ünlü sanatçı ÇGHB’ ye ara vermek zorunda kalacağını ifade etti.Programın yendi sunucu ilk ÇGHB’ nin oyuncularında
ESER YENENLERolucak.
Son Güncelleme: 08.12.2020 15:57