Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler Bunlar'da neden yok, GHB 2'den ayrıldı mı?

Pazar akşamları ekrana gelen BKM' nin sevilen yapımı, KANAL D' nin en çok güldüren işlerinden bir tanesi Çok Güzel Hareketler bunlar için süpriz ayrılık.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLARIN YENİ SUNUCUSU KİM OLACAK?

Çok güzel hareketler bunlar güldürmeye devam ederken bu sefer izleyicisini şaşırttı. Tüm sezonların sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan’ ın yaptığı komedi programı “çok güzel hareketler bunlar 2” yi artık Yılmaz Erdoğan’ ın sunmayacağı açıklandı. Bir önceki yayınlanan programda başarılı sanatçıyı göremeyen sevenleri gelişmeleri merak ediyor.

Kanal D televizyonlarında yayınlanan BKM yapımı ÇGHB 2 için Yılmaz Erdoğan açıklama yaptı. Yeni bir film için set temposuna girecek olan ünlü sanatçı ÇGHB’ ye ara vermek zorunda kalacağını ifade etti.

ESER YENENLER

Programın yendi sunucu ilk ÇGHB’ nin oyuncularındaolucak.