Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler 2'ye ne zaman geri dönecek, dönecek mi? Yılmaz Erdoğan ÇGH'de neden yok?

Kanal D ekranlarının sevilen komedi skeç programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de Yılmaz Erdoğan’ın uzun süredir yer almaması merak konusu oldu. Daha önce yapılan açıklamalarda Yılmaz Erdoğan’ın film çekimi için İstanbul’da olmadığı bu süreçte Eser Yenenler’in programın sunuculuğu üstleneceği duyurulmuştu.

Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2’ye ne zaman dönecek?

Yılmaz Erdoğan’ın çekimlerinde yer aldığı “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü” filmi geçtiğimiz günlerde Netflix üzerinden yayınlandı.

Filmin vizyona girmesinin ardından Yılmaz Erdoğan’ın ÇGHB 2’ye ne zaman döneceği gündem oldu.

ÇGHB ekibinin kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapan usta oyuncu yokluğunda eski öğrencisi Eser Yenenler’e programın sunuculuğu devretti. Filmin yayınlanmasının ardından Yılmaz Erdoğan’ın ne zaman döneceği konusunda bir açıklama henüz yapılmadı.