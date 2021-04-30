İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...

Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler 2'ye ne zaman geri dönecek, dönecek mi? Yılmaz Erdoğan ÇGH'de neden yok?

Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’ye ne zaman dönecek sorusu gündem oldu. Film çekimlerinin tamamlanmasının ardından Yılmaz Erdoğan’ın ÇGH’de neden olmadığı merak konusu olurken, izleyiciler Yılmaz Erdoğan dönecek mi sorusunu araştırmaya başladı.

30 Nisan 2021 Cuma 20:02
Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler 2'ye ne zaman geri dönecek, dönecek mi? Yılmaz Erdoğan ÇGH'de neden yok?
Takip Et:

Kanal D ekranlarının sevilen komedi skeç programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de Yılmaz Erdoğan’ın uzun süredir yer almaması merak konusu oldu. Daha önce yapılan açıklamalarda Yılmaz Erdoğan’ın film çekimi için İstanbul’da olmadığı bu süreçte Eser Yenenler’in programın sunuculuğu üstleneceği duyurulmuştu.

Yılmaz Erdoğan’ın çekimlerinde yer aldığı “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü” filmi geçtiğimiz günlerde Netflix üzerinden yayınlandı.

Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2’ye ne zaman dönecek?

Filmin vizyona girmesinin ardından Yılmaz Erdoğan’ın ÇGHB 2’ye ne zaman döneceği gündem oldu.

ÇGHB ekibinin kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapan usta oyuncu yokluğunda eski öğrencisi Eser Yenenler’e programın sunuculuğu devretti. Filmin yayınlanmasının ardından Yılmaz Erdoğan’ın ne zaman döneceği konusunda bir açıklama henüz yapılmadı.




Son Güncelleme: 30.04.2021 20:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz ErdoğanÇok Güzel Hareketler Bunlar 2
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 171. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 3 Mayısıs Pazartesi Kanal 7
Emanet 171. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 3 Mayısıs Pazartesi Kanal 7
Arka Sokaklar 588. bölüm Kanal D canlı izle – 30 Nisan 2021 Cuma tek parça Arka Sokaklar yeni son bölüm izle
Arka Sokaklar 588. bölüm Kanal D canlı izle – 30 Nisan 2021 Cuma tek parça Arka Sokaklar yeni son bölüm izle
Celaleddin Paşa Payitaht Abdülhamit’den neden ayrıldı? Cem Uçan Ahmet diziden ayrıldı mı?
Celaleddin Paşa Payitaht Abdülhamit’den neden ayrıldı? Cem Uçan Ahmet diziden ayrıldı mı?
Kırmızı Oda 35. bölüm TV 8 canlı izle – 30 Nisan 2021 Cuma tek parça Kırmızı Oda yeni son bölüm izle
Kırmızı Oda 35. bölüm TV 8 canlı izle – 30 Nisan 2021 Cuma tek parça Kırmızı Oda yeni son bölüm izle
Payitaht Abdülhamit canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamit 149. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Payitaht Abdülhamit son bölüm
Payitaht Abdülhamit canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamit 149. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Payitaht Abdülhamit son bölüm
Dexter 9. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter nerede yayınlanacak?
Dexter 9. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter nerede yayınlanacak?

Popüler Haberler

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 Ücretli öğretmenlik başvuru şartları
Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler 2'ye ne zaman geri dönecek, dönecek mi? Yılmaz Erdoğan ÇGH'de neden yok?
Mehmet Arzık twitter'da neden gündem oldu? Mehmet Arzık olayı ne, tutuklandı mı?
Alkol yasağı kalktı mı? Tekel bayileri alkol satışı yapılacak mı?
Seni Çok Bekledim dizisindeki Kadir karakteri kimdir? Özcan Deniz nereli, yaşı kaç?
Akrep Berna kimdir? Başak Daşman gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Gerçek adı nedir? Vildan Atasever nereli, yaşı kaç?
Akrep dizisi Avukat Ayşem kimdir? Beril Pozam yaşı ve oynadığı diziler
Seni Çok Bekledim dizisi Mihre kimdir? Lila Gürmen yer aldığı dizi ve film yapımları
Seni Çok Bekledim dizisi Osman Efe kimdir? Şehsuvar Aktaş'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Seksenler dizisi yeni Fehmi kim olacak?
Koruyucu aile maaşları ne kadar? 2021 Koruyucu aile olma şartları ve maaşları
Masumlar Apartmanı Anıl kimdir? Gerçek adı nedir? Selim Can Yalçın rol aldığı dizi ve yapımlar
Futbol maçları oynanacak mı?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
İnternet olmadan whatsapp kullanılır mı? İnternet olmadan whatsapp kullanımı
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan kimdir?
Son Yaz dizi oyuncusu Yağmur kimdir? Hafsanur Sancaktutan hakkında bilgiler
Payitaht Abdülhamit canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamit 149. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Payitaht Abdülhamit son bölüm
Seni Çok Bekledim dizisi Ayliz (İrem Helvacıoğlu) kimdir?
Kırmızı Oda dizisinin Sekreter'u Gülçin Kültür Şahin'in hayat hikayesi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.