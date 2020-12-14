Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti

Kanal D’nin sevilen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin sunuculuğunu yapan Yılmaz Erdoğan bu hafta ki programda yer almadı. Birçok kişi Yılmaz Erdoğan’ın neden olmadığını merak etti.

Eser Yenenler geçici süre koltuğu devraldı

Geçen günlerde Netflix’de yer alacak film projesi olduğunu aktaran Erdoğan, programa kısa bir ara vereceğinin sinyalini vermişti. İlk ÇGHB yapımında izleyicinin karşısına çıkarak sergilenecek oyunu anlatan Eser Yenenler bu kez ustasının yerini geçici bir süre için devir alacak.