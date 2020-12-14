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Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti

Kanal D'nin en çok izlenen programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin sunuculuk koltuğuna kısa bir süre için Eser Yenenler devraldı. Yılmaz Erdoğan'ın neden koltuğu devrettiği merak konusu oldu.

14 Aralık 2020 Pazartesi 02:20
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
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Kanal D’nin sevilen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin sunuculuğunu yapan Yılmaz Erdoğan bu hafta ki programda yer almadı. Birçok kişi Yılmaz Erdoğan’ın neden olmadığını merak etti.

Eser Yenenler geçici süre koltuğu devraldı

Geçen günlerde Netflix’de yer alacak film projesi olduğunu aktaran Erdoğan, programa kısa bir ara vereceğinin sinyalini vermişti. İlk ÇGHB yapımında izleyicinin karşısına çıkarak sergilenecek oyunu anlatan Eser Yenenler bu kez ustasının yerini geçici bir süre için devir alacak.



Son Güncelleme: 14.12.2020 02:20
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Anahtar Kelimeler:
Eser Yenenlerçok Güzel Hareketler BunlarYılmaz Erdoğan
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