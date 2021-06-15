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Yılmaz Ceylan kimdir, nerede doğmuştur? Yılmaz Ceylan evli mi? Yılmaz Ceylan kaç yaşında?

Yılmaz Ceylan kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Yılmaz Ceylan’ın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

15 Haziran 2021 Salı 01:13
Yılmaz Ceylan kimdir, nerede doğmuştur? Yılmaz Ceylan evli mi? Yılmaz Ceylan kaç yaşında?
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Yılmaz Ceylan kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Yılmaz Ceylan’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Yılmaz Ceylan kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Yılmaz Ceylan’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Yılmaz Ceylan aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Aralık 1982'de İstanbul'da dünyaya gelen Yılmaz Ceylan, 2015 ve 2016 yıllarında İsmek'de Burcu Alp'de Uygulamalı Tiyatro eğitimi aldı. 2016 ve 2017'de Eflatun Sanat Uygulamalı Tiyatrosunda, 2017'de Eyüp Belediyesi'nde drama eğitimleri aldı. Bugüne kadar birçok dizide rol almıştır. Boyu 1,79 cm, ağırlığı 85 ve Oğlak burcudur. Ne yazık ki, eğitim durumu, geçmişi ve medeni durumu hakkında bilgi hala mevcut değildir.

Yılmaz Ceylan’ın rol aldığı diziler

2013 – Böyle Bitmesin

2013 – Osmanlı Tokadı

2014 – Karadayı

2014 – Kaçak

2013 – Çalıkuşu (Hülleci)

2014 – Kod Adı Reaksiyon

2014 – Yasak

2014 – Diriliş

2015 – Kara Kutu

2015 – Gerçek Cinayet Hikayeleri

2016 – Arka Sokaklar

2016 – Adını Sen Koy (Murat Komiser)

2017 – No: 309

2018 – Payitaht Abdülhamid

2018 – Beyaz Karanfil

2019 – İncir Ağacı – (Şefik)

Ayrıca 2015 yılında Abluka ve Çakallarla Dans filmlerinde rol almıştır. 2017 yılında sahnede rol aldığı Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı tiyatro performansıyla büyük beğeni topladı. TRT 1'de yayınlanan İncir Ağacı ekibinde de rol almış olan Yılmaz Ceylan dizide Şefik karakterine hayat vermiştir. Dizide Arif Nazım, Özlem Güveli, Burakhan Yılmaz ve Sidal Damar gibi isimlerde rol aldı.


Son Güncelleme: 15.06.2021 01:13
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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz CeylanKimdirHayatı
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